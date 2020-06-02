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Путин определил, когда и против кого сможет запускать ядерную ракету

Вторник, 2 июня 2020, 21:15

Президент РФ Владимир Путин утвердил указ об основах государственной политики России в области "ядерного сдерживания", в котором прописаны условия, при которых страна применяет ядерное оружие.

Источник: Российский "Интерфакс" со ссылкой на указ Путина

Детали: Такой документ публикуется впервые. В нем указывается, что "госполитика в области ядерного сдерживания имеет оборонительный характер" и обеспечивает "в случае возникновения военного конфликта недопущение эскалации военных действий и их прекращение на приемлемых для РФ и ее союзников условиях".

В указе отмечается, что решение о применении ядерного оружия принимается президентом РФ при наличии условий, которые определяют возможность его применения.

Такое решение может быть принято в случае поступления достоверной информации о старте баллистических ракет, атакующих территории РФ и ее союзников.

Также в числе условий упоминается "применения противником ядерного оружия или других видов оружия массового поражения по территориям РФ и ее союзников", "воздействие противника на критически важные государственные или военные объекты РФ, вывод из строя которых приведет к срыву ответных действий ядерных сил".

Кроме того, условием для применения ядерного оружия может быть агрессия против РФ с применением обычного оружия, когда под угрозу поставлено само существование государства.

Предыстория:

  • Президент РФ Владимир Путин не раз заявлял, что у России есть новейшее оружие, аналогов которому нет в мире, и которое заставит задуматься тех, кто "привык к милитаристской риторики".

Темы: Путинядерное оружие


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