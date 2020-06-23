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Зеленский нашел чат дальнобойщиков и пригрозил "засранцам"

Вторник, 23 июня 2020, 17:14
Дмитрий Ларин, УП

Президент Владимир Зеленский пригрозил последствиями дальнобойщикам и владельцам грузовиков, которые пытаются обойти взвешивание машин с помощью соцсетей и разрушают новые дороги.

Источник: видео, записанное Владимиром Зеленским

Прямая речь: "Мы здесь делаем большое строительство – строим тысячу дорог, думаем, как все в этом году успеть, где взять деньги. И уже многие дороги построили.

Я не знал, что есть такая проблема, как сохранить дороги. Почему? Потому что есть разные машины, разные водители, перегруженные – они едут. У них своя работа, им все равно, что государство тратит на один километр государственных дорог примерно 1 миллион долларов США.

Мы решили как-то преодолеть эту проблему. Договорились со Службой безопасности Украины, с Национальной полицией, с Госавтоинспекцией: давайте сделаем пропускные пункты, чтобы не было перегрузов. Все равно – не можем понять – как-то они объезжают. То они ночью перегруженные едут, разбивают дороги, то они почему-то въезжают на центральные дороги.

Я со своими ребятами нашел группу ГВК "Весовой контроль". Там 17 864 человека. Этот ‘864-й – это я. Подключился я к этой группе и посмотрел. Дальнобойщики, которые везут перегруженные машины, друг другу говорят: по Коблево едем – там свободно, там только полицейский, на Умань не едем – там уже серьезно, запрещено.

Честно говоря, развеселили вы меня и развеселили всех. Хотел бы вам просто сказать: вы, ребята, засранцы – мы здесь хотим что-то хорошее сделать для страны, а вы как-то... Помогать вы не можете, не способны, но хоть немного не мешайте. Хорошо? Потому что все равно мы все чаты найдем и вас тоже найдем – и будет больно".

Детали: Речь идет о группе в Viber. Зеленский запостил туда свое видео.

 

Справка: 2 марта в Украине стартовал национальный проект "Большое строительство": более чем на 300 объектах одновременно начались строительные работы. В планах на год: строительство 4000 км дорог, а также возведение более 100 школ, 100 садов, 100 стадионов и 200 приемных отделений больниц.

Украинская правда
Темы: Зеленскийдорогистроительство


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