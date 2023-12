В Калифорнии произошло землетрясение

В штате Калифорния произошло землетрясение магнитудой 5,8 по шкале Рихтера.

Источник: Геологическая служба США

Детали: Очаг толчков залегал в центральной части штата. Двумя днями ранее в этом регионе фиксировали толчки магнитудой 4,6 балла

Информация о разрушении и пострадавших не поступала.

#Earthquake My plants started swaying and my dog won’t stop barking. #SanJose #BayArea Did anyone else feel it? @nbcbayarea pic.twitter.com/EZsKyfK6MU

#BREAKING Preliminary magnitude 6.0 earthquake strikes the Sierra Nevada Mountains in Central #California . The earthquake was felt in Fresno and surrounding areas. -PM pic.twitter.com/WzbNdkGEth

Good morning! Check out the #ShakeAlert report for a M5.8 quake about 10 miles from Lonepine, CA. Alerts were delivered to wireless devices by @fema WEA and Apps. Did you get one? Please send us a pic! @Cal_OES https://t.co/Jol9nCuOqe pic.twitter.com/bFIjbXL51E