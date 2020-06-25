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На границе Украины и Венгрии с понедельника откроются все пункты пропуска

Четверг, 25 июня 2020, 12:50

На границе Украины и Венгрии с понедельника откроются все пропускные пункты.

Как сообщает корреспондент "Европейской правды", об этом объявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сиярто во время брифинга по итогам встречи с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой.

По словам Сиярто, с понедельника, 29 июня, на границе Украины и Венгрии начнут работать все 5 пунктов пропуска, тогда как сейчас работает только один.

Граждане Украины могут въехать на территорию Венгрии с транзитной целью, или максимум на 24 часа на 30 километров вглубь территории страны.

С 29 июня этот режим останется в силе, с единственным отличием в том, что работать будет не один, а все 5 пунктов пропуска, отметил Сиярто.

"Украинская правда" в Threads

Темы: ВенгрияУкраинаграница
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