Прокуратура Нидерландов представила новое доказательство, что MH17 сбили ракетой "Бука"

Прокуратура Нидерландов во время судебных слушаний по делу сбитого над Донбассом в 2014 году самолета MH17 представила запись новых телефонных разговоров, которые доказывают, что лайнер был сбит установкой "Бук", о которой говорили подозреваемые.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на NRC.

Отмечается, что телефонные разговоры на сегодняшний день являются наиболее конкретными доказательствами по делу MH17 в отношении трех российских и одного украинского подозреваемых.

Новая запись показывает, что пророссийские сепаратисты думали, что сбили украинский истребитель.

В 16.48 вечера, вскоре после крушения MH17 на востоке Украины, подозреваемый Леонид Харченко звонит подозреваемому Сергею Дубінському. "Мы уже на месте. Мы уже сбили "Сушку" (украинский самолет – ред)", - говорит Харченко.

Позже вечером, в 19.52, Дубинский звонит подозреваемому Олегу Пулатову и спрашивает: "Скажите, наш "Бук" стрелял или нет?" Пулатов ответил: "Бук" сбил "Сушку" после того, как "Сушка" сбила "Боинг".

После этого Дубинский позвонил главному подозреваемому Игорю Гиркину, который возглавлял вооруженные силы самопровозглашенной "ДНР".

Прокуроры напомнили, что никаких других самолетов, кроме MH17, 17 июля никто не сбивал, а в обломках самолета и телах пассажиров были найдены фрагменты от ракеты "Бук".

Прокуратура представила новые доказательства в ходе ответа на следственные запросы адвокатов Олега Пулатова прошлой неделе. Защита утверждала, что альтернативные сценарии - такие как возможность того, что MH17 был сбит украинским истребителем - не могут быть исключены.

Однако, по мнению прокуратуры, существует так много доказательств, указывающих на российскую ракету с "Бука", что другие версии не требуют дальнейшего расследования.

3 июля суд должен сообщить, какие пожелания защиты были удовлетворены. Пока не ясно, когда начнется рассмотрение дела по существу.

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