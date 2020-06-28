В Чехии самое большое ежедневное число новых случаев коронавируса с 8 апреля

В Чехии зафиксировано 260 новых случаев коронавируса за последние сутки. Это самый ежедневный прирост с 8 апреля.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Novinky.

По данным Министерства здравоохранения, в субботу число новых случаев заболевания было почти на 100 выше, чем в пятницу.

В субботу доля новых случаев коронавирусной инфекции в количестве тестов по сравнению с пятницей утроилась до 13,96 процента.

Количество тестов, проведенных в субботу, сократилось примерно вдвое по сравнению с более чем 4300 тестами в пятницу - до 1862.

Всего в стране подтвердили 11 298 случаев заболевания COVID-19, в результате болезни умерли 347 человек.

Напомним, 25 июня в Чехии зафиксировано 127 новых случаев коронавируса за сутки, что является самым большим ежедневным количеством за последние два месяца.

Как известно, правительство Чехии быстро среагировал в начале пандемии и почти сразу после обострения закрыло школы, границы и розничный бизнес в середине марта.

В конце апреля большинство ограничений для бизнеса, кроме ношения масок в помещении и проведения массовых мероприятий, были отменены, и правительство заявило, что сосредоточится на точечных карантинных мерах, отслеживании и тестировании.