Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

ЕС уточнил список стран, для которых откроет границы с 1 июля - Евроньюз

Понедельник, 29 июня 2020, 12:49

Украины нет в обновленном списке стран, для которых ЕС рекомендует открывать границы с июля, но ее не внесли в "красный" список.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает Euronews со ссылкой на свои источники в дипломатических кругах.

Сначала в четверг "зеленый" список содержал 54 страны, в том числе Украину. Теперь, по информации агентства, их 15: Черногория, Сербия, Грузия, Канада, Алжир, Австралия, Япония, Марокко, Новая Зеландия, Руанда, Южная Корея, Таиланд, Тунис, Уругвай, и - при условии взаимных шагов - Китай.

В "красный список" стран, для граждан которых въезд останется запрещенным, вошли США, Россия и Бразилия.

Издание не уточняет, каким ЕК рекомендует сделать порядок въезда из стран, которые не вошли ни в один из списков, в том числе из Украины. Стоит отметить, что решение не является обязывающим для стран ЕС, поэтому для граждан Украины потенциально возможны исключения.

 

Источники агентства также ставят под вопрос открытие границ с 1 июля, с учетом того, что окончательных договоренностей не достигли вовремя, и для вступления в силу решение должно быть опубликовано.

Читайте также: Между безвизом и коронавирусом: как будут останавливать туристов после открытия авиарейсов в ЕС.

Темы: ЕСграницакарантин


powered by lun.ua
Главное сегодня

Большинство украинцев считают справедливыми дела против Порошенко

Недовольных Зеленским впервые стало больше, чем довольных

ЕС уточнил список стран, для которых откроет границы с 1 июля - Евроньюз

В РФ рапортуют, что изменения в Конституцию поддержали 76% респондентов

Депутат Николаевского облсовета заявил, что его жена застрелилась

Около Крымского ранены двое военных

Все новости...
ЕС
Венгерская компания присоединится к газопроводу "Турецкий поток"
Конгресс США планирует выделить $3,8 млрд на сдерживание России в Европе
В ЕС допускают повторное закрытие границ в случае вспышки Covid-19
Последние новости
16:02
Коронавирусом заболел секретарь горсовета Белой Церкви
15:52
Украинцы уверены, что ситуация с коронавирусом будет ухудшаться
15:38
На этой неделе ожидаются митинги шахтеров, спланированые в ДТЭК Ахметова - Герус
15:29
Большинство украинцев считают справедливыми дела против Порошенко
15:22
Иран рассказал, когда стартует анализ "черных ящиков" самолета МАУ во Франции
15:08
Недовольных Зеленским впервые стало больше, чем довольных
14:48
ЕС выделит 40 миллиардов евро прямых платежей для агросектора
14:29
Лукашенко признал, что "дал сигнал" задержать оппонента
14:08
Парламент Грузии финально поддержал изменения в Конституцию о выборах
14:06
На Закарпатье заполнены более 70% коек для пациентов с COVID-19
Все новости...