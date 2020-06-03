Все разделы
Укр / Рус

Шмыгаль предлагает Раде назначить двух министров и нового вице-премьера

Среда, 3 июня 2020, 13:42

Правительство предлагает назначить Ольгу Стефанишину вице-премьер-министром по вопросам европейской и евроатлантической интеграции, Романа Абрамовского министром защиты окружающей среды и природных ресурсов и Александра Ткаченко министром культуры и информационной политики.

Источник: проекты постановлений, представленные премьер-министром Денисом Шмыгалем в Верховную Раду

Детали: Соответствующие документы зарегистрированы в парламенте 3 июня.

В связи с предложением назначения Стефанишиной еще одним проектом постановления предлагается освободить Вадима Пристайко от должности вице-премьера по вопросам европейской и евроатлантической интеграции.

Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков сообщил нардепам о поступлении вышеуказанных документов в парламент и поручил профильным комитетам в среду на своих заседаниях рассмотреть представления Шмыгаля по кадровым назначениям и предоставить заключения относительно возможного рассмотрения этих вопросов уже в четверг 4 июня.

Предыстория:

  • 1 июня фракция "Слуга народа" поддержала председателя комитета по вопросам гуманитарной и информационной политики, бывшего гендиректора канала "1 + 1" Александа Ткаченко на место министра культуры.
  • Также стало известно, что на новую должность министра экологии рассматривают двух кандидатов - в частности заместителя министра энергетики и защиты окружающей среды Романа Абрамовского. Абрамовский - бывший заместитель министра регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства (февраль-сентябрь 2015 года).
  • Источники "Европейской правды" подтвердили также, что парламент намерен назначить нового вицепремьера - Ольгу Стефанишину, которая заменит на этом посту Вадима Пристайко.

Знать больше: Ответственная за интеграцию: кто будет руководить европейскими реформами в обновленном правительстве

Украинская правда
Темы: Кабинет министровВерховная Рада


powered by lun.ua
Главное сегодня

Зеленский создал в Украине новый праздник

В Кабмине готовы запустить авиасообщение: даты

Шмыгаль предлагает Раде назначить двух министров и нового вице-премьера

фотоНардеп Лерос обвинил Ермака и Тищенко в коррупции: все доказательства передал НАБУ

фотоЧиновник попался на взятке: предлагал победу в конкурсе новейших технологий

Во Львове – рекордное количество случаев COVID-19, Садовой назвал три причины

Все главные новости...
Кабинет министров
В Кабмине готовы запустить авиасообщение: даты
Правительство введет Гарантированный минимальный доход
В "Слуге народа" предлагают вызвать Буславец для отчета в Раде
Последние новости
14:46
Новый меморандум с МВФ: Шмыгаль рассказал о "маяках" от Фонда
14:41
Кабмин хочет ввести электронные трудовые книжки, чтобы автоматически назначать пенсии
14:30
Оккупанты в Крыму на месяц арестовали задержанного украинского десантника
14:23
фотоВ Киеве прощаются с композитором Скориком
14:10
Зеленский создал в Украине новый праздник
14:09
Кабмин предлагает Раде поддержать новую программу кредитования "Новые деньги"
14:06
С 5 июня – новые послабления карантина: для ресторанов, храмов, пожилых людей, самолетов
13:58
Закупка "Богданов" для Минобороны: САП закончило одно из следствий по Гладковскому
13:50
В Кабмине готовы запустить авиасообщение: даты
13:44
Шахтеры Ахметова перекрывали дорогу из-за продолжения простоя предприятия
Все новости...
Подпишитесь на наши уведомления!