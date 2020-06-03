Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Шмыгаль предлагает Раде назначить двух министров и нового вице-премьера

Среда, 3 июня 2020, 13:42
Шмыгаль предлагает Раде назначить двух министров и нового вице-премьера

Правительство предлагает назначить Ольгу Стефанишину вице-премьер-министром по вопросам европейской и евроатлантической интеграции, Романа Абрамовского министром защиты окружающей среды и природных ресурсов и Александра Ткаченко министром культуры и информационной политики.

Источник: проекты постановлений, представленные премьер-министром Денисом Шмыгалем в Верховную Раду

Детали: Соответствующие документы зарегистрированы в парламенте 3 июня.

В связи с предложением назначения Стефанишиной еще одним проектом постановления предлагается освободить Вадима Пристайко от должности вице-премьера по вопросам европейской и евроатлантической интеграции.

Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков сообщил нардепам о поступлении вышеуказанных документов в парламент и поручил профильным комитетам в среду на своих заседаниях рассмотреть представления Шмыгаля по кадровым назначениям и предоставить заключения относительно возможного рассмотрения этих вопросов уже в четверг 4 июня.

Предыстория:

  • 1 июня фракция "Слуга народа" поддержала председателя комитета по вопросам гуманитарной и информационной политики, бывшего гендиректора канала "1 + 1" Александа Ткаченко на место министра культуры.
  • Также стало известно, что на новую должность министра экологии рассматривают двух кандидатов - в частности заместителя министра энергетики и защиты окружающей среды Романа Абрамовского. Абрамовский - бывший заместитель министра регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства (февраль-сентябрь 2015 года).
  • Источники "Европейской правды" подтвердили также, что парламент намерен назначить нового вицепремьера - Ольгу Стефанишину, которая заменит на этом посту Вадима Пристайко.

Знать больше: Ответственная за интеграцию: кто будет руководить европейскими реформами в обновленном правительстве

Украинская правда

"Украинская правда" в Threads

Темы: Кабинет министровВерховная Рада
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Умеров: Слово "демобилизация" сможем использовать только после войны

Отбор на Евро-2024: Украина определилась с местами проведения матчей

После потери трех Су-34 россияне уменьшили количество авиаударов - Игнат

Чехия будет платить украинцам, которые возвращаются домой

ГПСУ: поляки прекратили блокаду "Медика - Шегини"

Повесток в "Дії" не будет никогда - Федоров

Все новости...
Кабинет министров
Правительство внесло изменения в работу Prozorro Market: как будут работать закупки
Кабмин расширил программу еОселя на всех украинцев без собственного жилья
Правительство назначило Думу главой АРМА
Последние новости
16:18
Из-за обстрелов была остановлена работа блока ТЭС в Донецкой области
16:15
Министр обороны Финляндии: В Украине идет война за будущее Европы
15:51
Британия направит патрульный корабль в Гайану, на территорию которой посягает Венесуэла
15:48
В Украину вернули еще троих детей из оккупации
15:35
Страны Северной Европы могут свернуть усиленное патрулирование Балтийского моря в конце года
15:26
В Германии самым популярным политиком 2023 года стал министр обороны
15:18
Умеров: Слово "демобилизация" сможем использовать только после войны
14:52
Путин разрешил покупку Росбанком доли французского бизнеса в российских компаниях
14:37
Отбор на Евро-2024: Украина определилась с местами проведения матчей
14:34
Голубцы признали нематериальным культурным наследием Украины от Одесской области
Все новости...
Реклама: