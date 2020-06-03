Водителям-нарушителям хотят ужесточить наказание: отбирать права и в автошколу

Министерство внутренних дел инициирует законопроект, по которому граждане, постоянно превышающие скорость, будут лишаться прав и пересдавать экзамены в автошколе.

Источник: МВД со ссылкой на заместителя министра внутренних дел Антона Геращенко

Прямая речь: "Если штрафов наберется более 10 или 15, то такой человек должен остаться без прав, и он будет вынужден пересдавать экзамен на их получение".

Детали: В то же время Геращенко объяснил, что есть несколько возможностей платить штрафы за превышение скорости в автоматическом режиме.

Первая – с помощью QR-кода на административном протоколе, который приходит на адрес регистрации транспортного средства. Нарушитель может зайти и даже пересмотреть момент превышения скорости. Если смартфон подключен к системе банковских платежей, то штраф можно оплатить сразу.

Второй вариант – зарегистрироваться на сайте "Электронный кабинет водителя", куда штрафы будут приходить в виде сообщения.

Предыстория: