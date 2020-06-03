Зеленский о борьбе с контрабандой: можно побыть без кофе, лосося или хамона

Президент Владимир Зеленский отмечает сложность борьбы с контрабандой, которая будет 2-3 года "штормить" страну, но подчеркивает, что власть настроена решительно, на примере ситуации с Закарпатской областью.

Источник: Зеленский на встрече с представителями бизнеса в Хмельницкой области в среду, цитирует "Интерфакс-Украина"

Детали: Президент отметил, что на Закарпатье поставил губернатором офицера СБУ, человека, которого боятся, и стороной обходят местные крупные контрабандисты. Потому что любого другого губернатора, мол, покупают или запугивают местные элиты.

По словам Зеленского, операция нового главы Закарпатской ОГА по изобличению контрабандистов сработала.

По словам президента, в итоге оказалось, что в скоплении из десятков автомобилей на границе было где-то около 5 машин "заговорщиков", а все остальные поняли, что никто никого не пропустит.

Прямая речь: "И такое будет в ближайшие 2-3 года, будут они "штормить" эту страну. Так оно будет. Но если мы не будем с этим бороться, и в определенное время у нас с вами не будет кофе, лосося, хамона, так переживём это время, но покажем им, что не будет другого, нет другого шанса, как поломать им хребет. Или давайте их пропускать".

3 июня президент в Хмельницкой области

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