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ЕС все же разрешил открыть границы для отдельных категорий украинцев

Вторник, 30 июня 2020, 18:06

Совет Евросоюза во вторник утвердил решение, которым разрешил странам-членам с 1 июля открыть въезд для отдельных категорий украинцев.

Об этом сообщает корреспондент "Европейской правды", который ознакомился с решением Совета ЕС.

Несмотря на то, что по решению, принятому Советом ЕС во вторник, сохраняется общий запрет на некритические поездки жителей Украины в Евросоюз с 1 июля, все же появится возможность пересечения границы для отдельных категорий украинских граждан, а также граждан других третьих стран.

Государства-члены имеют право открывать въезд для следующих категорий: тех, кто едет на учебу; моряков, направляющихся на судно; граждан, путешествующих по территории ЕС транзитом, а также высококвалифицированных работников из третьих стран, если их занятость необходима с экономической точки зрения и работа не может быть отложена или выполнена за рубежом.

Также сохраняется разрешение на въезд для категорий жителей Украины, которые до сих пор были среди исключений, в частности, членов семей граждан ЕС; тех, кто имеет вид на жительство в ЕС или аналогичный документ; сезонных работников; дипломатов и т.д.

Как сообщалось, Совет ЕС во вторник согласовал снятие коронавирусных ограничений на несущественные поездки в ЕС для жителей ряда стран с 1 июля. Украины в этом списке нет.

Согласно решению, с 1 июля государства-члены Евросоюза должны начать отмену ограничений на поездки на внешних границах для резидентов следующих третьих стран: Алжир, Австралия, Канада, Грузия, Япония, Черногория, Марокко, Новая Зеландия, Руанда, Сербия, Южная Корея, Таиланд, Тунис, Уругвай и Китай. В случае последнего - при условии взаимной отмены ограничений.

Ограничения отменяются не для граждан указанных государств, а по месту жительства, поэтому украинцы, живущие в этих государствах, смогут попасть в Евросоюз с целью несущественных поездок, например туризма.

Согласно решению, с 1 июля государства-члены Евросоюза должны начать отмену ограничений на поездки на внешних границах для резидентов следующих третьих стран: Алжир, Австралия, Канада, Грузия, Япония, Черногория, Марокко, Новая Зеландия, Руанда, Сербия, Южная Корея, Таиланд, Тунис, Уругвай и Китай. В случае последнего - при условии взаимной отмены ограничений.

Ограничения отменяются не для граждан указанных государств, а по месту жительства, поэтому украинцы, живущие в этих государствах, смогут попасть в Евросоюз с целью несущественных поездок, например туризма.

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Темы: ЕСкарантинкоронавирус


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