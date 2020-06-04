Выборы в Киеве: "Слуга народа" ищет "джокера", а Притула ходит к Ермаку

Партия президента "Слуга народа" сейчас ищет кандидата в мэры Киева, некоего "джокера" – неожиданного мощного кандидата, способного выстрелить на киевских выборах, как Зеленский на президентских.

Источник: статья "Украинской правды" "Бывшие, будущие и вечный Кличко. Кто будет бороться за место мэра Киева"

Прямая речь одного из влиятельных членов Зе! Команды: "Мы уже нашли очень крутого дядьку. Он реально может выстрелить. Сами "ахнете", когда увидите".

Детали: Но фамилию этого человека собеседник УП отказался назвать даже без диктофона.

В то же время на роль такого "джокера" мог бы пригодиться главный санитарный врач Виктор Ляшко. Его фамилия, по данным УП, всплывала в некоторых закрытых соцопросах последних недель.

В опросах, которое проводит Зе! Команда, у Ляшко хороший показатель, но в три раза меньше, чем у мэра Киева Виталия Кличко. В то же время у Ляшко полностью отсутствует антирейтинг.

Еще одним действительно "джокером" может стать шоумен и 30-й номер списка партии "Голос" Сергей Притула.

У себя в партии шоумен получил дедлайн до начала июня, когда он должен сказать, будет ли выдвигаться на выборы мэра. Если нет, номинироваться может лидер "Голоса" Кира Рудик, которая сейчас отвечает за всю кампанию. Начало июня уже наступило, а ответа пока нет.

Однако, по данным УП, Притула имел как минимум две встречи с главой Офиса президента Андреем Ермаком.

Данных о том, что шоумен, который сейчас имеет второй-третий рейтинг в Киеве, может пойти в мэры при поддержке "Слуги народа" или самовыдвиженцем, пока нет. Однако факт встреч с Ермаком выглядит очень красноречивым.

Подтвердить, что обещанным "джокером" может быть Ляшко или Притула, пока не удалось.

По словам одного из влиятельных членов Зе!Команды, пока об этом знает 3-4 человека. Но еще немного и, по его мнению, Зеленский, решит окончательно.

Другой штабист СН добавил, что в партии не проводят никаких праймериз. Мол, это просто красивое слово, а решит все "позиция фракции, позиция партии и социология".