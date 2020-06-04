Бывшие будущие и вечный Кличко. Кто будет сражаться за место мэра Киева

5 червня 2014 року Віталій Кличко офіційно став київським міським головою. Рівно шість років тому столиця опинилась в руках колишнього боксера і на той час одного з лідерів опозиції режиму Віктора Януковича.

Кличко став мером одночасно з тим, як інший опозиціонер Петро Порошенко був обраний президентом.

Ці дві події були пов'язані. Висування Петра Олексійовича в президенти, а Віталія Володимировича в мери столиці стало наслідком так званих "віденських домовленостей", про які пізніше розказав на суді у тому ж Відні олігарх Дмитро Фірташ.

Деталі "угод" досі залишаються таємницею. Однак вони мали і цілком видимі наслідки: відносний політичний мир між президентом та мером столиці.

Багато в чому цей період затишшя був використаний президентом і мером для розставляння "смотрящих" за столицею і збирання корупційної ренти.

Окрім цього київський мер зумів створити собі ще й реальний, міцний і досить великий рейтинг. Настільки великий, що навіть після зміни президента, оновлення парламенту та перетасовки двох урядів Кличко залишається по суті безальтернативним лідером соцопитувань у Києві.

Мера така ситуація цілком влаштовує. Чого не скажеш про решту політичних сил. Пошук реальної альтернативи Кличку об'єднує такі зовні антагоністичні табори як, наприклад, партії Порошенка "ЄС" і "Слуг народу" Зеленського.

Хто може стати справжнім конкурентом Кличку на виборах мера Києва, кого готують на цю роль у партіях теперішньої, минулої і давноминулої влади, дізналась "Українська правда".

Колишні: Гончаренко, Омелян, Попов, Пальчевський

Єдиним, хто може спокійно дивитись у завтрашній день виборів, є чинний мер Києва Віталій Кличко.

Остання соціологія показує його тотальну перевагу над конкурентами і виграш у будь-кого з них і в першому, і у другому турі мерських виборів.

На фоні чіткої роботи київської влади під час пандемії позиції Кличка, який особисто став обличчям боротьби з вірусом у столиці, тільки посилились. Навіть різного роду корупційні скандали минулого року поступово втратили свою актуальність.

Те, що добре для Кличка, погано для його опонентів. Навіть якщо не так давно вони були найближчими соратниками, як партія Порошенка "Європейська солідарність".

Віталій Кличко – єдиний, хто може спокійно дивитись у завтрашній день виборів Фото зі сайту київської міської ради

Кілька років тому Кличко був формальним №1 у партії БПП. Відповідно він мав усі можливості в зародку придушувати будь-які спроби команди Порошенка виростити в Києві хоч трохи відчутну альтернативу меру.

Коли ж шляхи Порошенка і Кличка розійшлись, київський осередок "Солідарності" залишився обезголовленим. Партія Порошенка має керівників і депутатів, але жодного харизматичного лідера, здатного нав'язати Кличку серйозну боротьбу.

"Ми уже в соціології міряли людей 8-10. Починалось все з Забродського (генерал, депутат "ЄС" в парламенті – УП), потім Ірина Геращенко і так далі. Але всі ці заміри показують тільки, що реального кандидата немає", – розповів УП один із чільних штабістів Порошенка, знайомий з закритою соціологією.

"Сама партія в Києві має чудові рейтинги, а на мера кандидатів немає", – додав співрозмовник.

За даними УП, останніми серед кандидатів у Порошенка вимірювали столичний рейтинг нардепа з Одеси Олексія Гончаренка та ексміністра Володимира Омеляна.

Гончаренко відчутно активізувався на Київському напрямку і намагається наростити впізнаваність. То веде шоу на каналі з орбіти Порошенка, то кидає різні "виклики" Кличку у TikTok.

Натомість, Омеляна включили в опитування, навіть предметно з ним на цю тему не поговоривши.

Але ця "кандидатська карусель" підтверджує тільки одне – у такій партії, як "ЄС", не може бути іншого лідера, крім Порошенка. Врешті, дехто в оточенні Петра Олексійовича серйозно пропонує особисто йому подумати про крісло мера столиці.

Колись Петро Порошенко уже націлювався на Київ, але несподівано став президентом. Тепер мерство у столиці дало б Порошенку власну "цитадель опору" і плацдарм для підготовки "камбеку".

І вже точно участь Петра Олексійовича у київських виборах змінила б розклад сил. Однак є велика небезпека такої гри – програш Кличку здатен поставити хрест на сподіваннях на великий реванш.

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До речі, про реванш.

На іншому фланзі "колишніх" теж відбуваються напружені пошуки. "Опоплатформа – За життя" активно шукає того, хто може позмагатися з Кличком.

Формальним кандидатом від ОПЗЖ поки що є колишній глава КМДА Олександр Попов, який проходив по справі про розгін студентів на Майдані.

Саме він має вести партію Льовочкіна-Медведчука в Київраду.

Але непогані соціологічні показники має Андрій Пальчевський, власник приватної київської клініки. Рівно як колись популярність Вадима Рабіновича, рейтинг Пальчевському був створений за допомогою пулу проросійських каналів з орбіти Медведчука.

Чи стане Андрій Пальчевський новим кандидатом на посаду голови КМДА від ОПЗЖ, поки невідомо Фото З Facebook-сторінки А. Пальчевського

Чи дійде до висування Пальчевського від ОПЗЖ, поки невідомо. Поки що він не заслужив достатньої довіри у старих апаратних кадрів типу Медведчука.

Разом Попов і Пальчевський мають близько 10-11% підтримки. Але природа їхніх рейтингів різна, і прямого перетікання не буде. "Старші" виборці Попова швидше перейдуть "Батьківщині", а "нові невдоволені" прихильники Пальчевського скоріше віддадуть голос кандидату "Слуги народу", ніж Попову.

Крім того, на електоральному полі проросійського реваншу несподівано забовваніла постать одіозного блогера Анатолія Шарія і його віртуальної партії, яка балансує на межі прохідного бар'єру.

Свої 6-7% підтримки збирає інтерв'юер Дмитро Гордон, який несподівано з'явився у топах останніх опитувань.

Тобто на приблизно 25-відсотковому постсовєцькому електоральному полі Києва немає жодної фігури, здатної зібрати ці 25%. Натомість є кілька міцних середняків, кожен з яких окремо програє Кличку.

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Нові і ще новіші: Тищенко, Дубінський, "джокер", Притула

Безальтернативність Віталія Кличка – проблема не тільки для "колишніх" партій, але й для покоління "нових облич".

Одразу після приходу до влади команда Зеленського в особі тодішнього глави Офісу Андрія Богдана спробувала посунути Кличка з посади глави КМДА. Тоді президент зупинив реалізацію цього задуму на фінальній стадії, саме в той момент, коли колишній керівник "1+1" Олександр Ткаченко уже навіть встиг подати декларацію в НАЗК.

Тепер же закрита соціологія показує Банковій, що реального конкурента Кличку у Зе!команди немає.

З одного боку, позмагатись за мерське крісло хоче ресторатор-депутат і одночасно з цим кум глави ОПУ Андрія Єрмака Микола Тищенко.

Він досі залишається в числі претендентів. Хоча шанси Тищенка впали до мінімуму після скандалу з його рестораном "Велюр".

Микола Тищенко досі залишається в числі претендентів на крісло мера Києва Фото зі facebook-сторінки Миколи Тищенка

"Тищенко ще не випав з гонки, але шансів у нього мало. Він зараз разом з Олександром Корнієнком займається формуванням списку в Київраду. І так як Коля багато говорить, але мало робить, то всім займається Корнієнко. Але коли у тебе дружба з главою ОПУ, то просто випасти з процесу ти не можеш", – зізнається один із чільних штабістів "Слуга народу" в розмові з УП.

Крім Тищенка до останніх днів за участь в мерських виборах змагався дует імені "1+1" – депутати Олександр Дубінський і уже згаданий Ткаченко.

Ткаченко, який колись був фігурантом скандалу щодо цензури, цього тижня отримав пропозицію перейти в уряд на місце міністра культури і з київських перегонів випадає.

Інший Олександр з "Плюсів" свою активну діяльність на київському напрямку не згортає, однак навіть у "Слузі народу" визнають, що Дубінський навряд чи стане кандидатом в мери.

"Зеленський запропонував віддати Дубінському формування обласного списку, щоб чимось його зайняти. Коли Саша не зайнятий, то починає мочити своїх. В Києві Дубінський висувається тільки для того, щоб розхитувати Кличка. По Віталіку ніхто системно не працював на пониження, а Дубінський це вміє найкраще", – розповів один із топ-"слуг" в розмові з УП.

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А поки усі спостерігають за гучними сварками Тищенка-Дубінського, Зеленський і його найближче оточення серйозно шукають якогось "джокера" – несподіваного потужного кандидата, здатного вистрілити на київських виборах, як Зе на президентських.

"Ми уже знайшли дуже крутого дядька. Він реально може вистрілити. Самі "ахнете", коли побачите", – не під запис зізнався УП один із впливових членів Зе!команди, але відмовився назвати прізвище навіть без диктофона.

На роль такого "джокера" міг би придатися головний санітарний лікар Віктор Ляшко, чиє прізвище, за даними УП, виринало у деяких закритих соцопитуваннях останніх тижнів.

"Ляшко міг би бути хорошим кандидатом. У нього поки що немає рейтингу. Але у нього повністю відсутній антирейтинг, що для нас дуже важливо", – розповів один із штабістів Зе.

"В наших опитуваннях у Ляшка гарний показник, але втричі менший, ніж у Кличка. Зрозумійте, не роздувається за три місяці рейтинг у три рази. Не в Києві", – парирує не під запис один із членів команди Кличка.

Ще одним справді "джокером" може стати шоумен і 30-й номер списку партії "Голос" Сергій Притула.

У себе у партії шоумен отримав дедлайн до початку червня, коли він має сказати, чи висуватиметься на вибори мера. Якщо ні, номінуватись може лідерка "Голосу" Кіра Рудик, яка зараз відповідає за всю кампанію. Початок червня уже настав, а відповіді поки немає.

Сергій Притула може стати справжнім "джокером" на київських виборах фото з facebook-сторінки Сергія Притули

Натомість, за даними УП, Притула мав щонайменше дві зустрічі з главою Офісу президента Андрієм Єрмаком.

Даних про те, що шоумен, який зараз має другий-третій рейтинг у Києві, може піти в мери за підтримки "Слуги народу" чи самовисуванцем, поки немає. Однак факт зустрічей з Єрмаком виглядає дуже промовистим.

Підтвердити, що обіцяним "джокером"може бути Ляшко чи Притула, поки не вдалося.

"Про це зараз знає 3-4 людини. Ще трохи і Зеленський, думаю, вирішить остаточно", – розводить руками один із впливових членів Зе!команди.

"Праймеріз? Забудьте, немає ніяких праймеріз. Просто гарне слово. А вирішить все позиція фракції, позиція партії і соціологія", – каже інший штабіст СН.

***

Ситуація з пошуком конкурента Кличку на виборах зараз нагадує казку про Мауглі: зухвалий молодняк чекає, поки Акело схибить.

Старійшини рахують, чи вистачить усім місця біля вогнища.

"Крісло мера важливе, але не менш важлива коаліція у Київраді. Без неї мер нічого не зможе. Зараз у Кличка реально "золота акція". Ясно, що Порошенко проведе сильну фракцію і "Слуги" заведуть теж потужну групу. "УДАР" має 10-12% підтримки, і для коаліції йому треба буде зробити вибір", – пояснює УП співрозмовник в керівництві "СН".

"Ми хотіли б, щоб він обрав нас", – додає він.

У самого Кличка не проти укласти коаліцію з командою Зеленського, враховуючи, що нинішній глава Офісу не дав збити главу КМДА минулої осені:

"Коли тебе мільйон раз "кидали", то іти знову на союз з такими людьми – це нонсенс. Порошенко нас "кидав" за всі роки купу разів. Тому зараз видається, що коаліція зі "слугами" буде кращим варіантом. І для нас, і для них".

Роман Романюк, Роман Кравець, УП