Все разделы
Укр / Рус

В Украине открывают рестораны: Минздрав обнародовал запреты

Четверг, 4 июня 2020, 20:38

Министерство здравоохранения обнародовало правила работы ресторанов, которые вступят в силу в рамках ослабление карантина с 5 июня.

Источник: пресс-служба МОЗ

Детали: Запрещается:

  • Вход в заведение без сопровождения работника заведения
  • Проведение праздников, банкетов, мастер-классов, публичных событий и т.д., в которых принимают участие более 10 человек
  • Приготовление пищи на открытых кухнях (кроме тех, которые отгорожены от посетителей перегородкой)
  • Функционирование буфетов (отдельных зон) самообслуживания, в том числе для самостоятельного налива напитков клиентами
  • Самообслуживания в заведениях быстрого питания. Подносы, блюда, напитки и столовые приборы должнен выдавать персонал по просьбе посетителя
  • Более 4 человек за столиком, кроме детей

Предыстория: С 1 июня начался третий этап ослабления карантина. Он предусматривает возобновление работы спортивных залов, учебных заведений, пассажирского автобусного и железнодорожного сообщения между областями, а также возможность посещения гражданами водоемов и зон отдыха вблизи них.

Украинская правда
Темы: Минздравкоронавирусэпидемия


powered by lun.ua
Главное сегодня

инфографикаВ Украине открывают рестораны: Минздрав обнародовал запреты

Защита Богатыревой выиграла апелляцию: арест отменен

Рада приняла закон о воинских званиях по стандартам НАТО

Зеленский инициирует безвиз для некоторых стран

У Порошенко отреагировали на "принудительный допрос" в ГБР

Россия в Бразилии дискредитирует Украину – посол

Все главные новости...
Минздрав
Степанов об антирекорде: Следуйте рекомендациям, чтобы не усиливать карантин
Председатель НСЗУ избирается только на время карантина – Степанов
Степанова призвали не назначать председателем НСЗУ фигуранта коррупционных дел
Последние новости
22:54
Активисты пожаловались в ООН по поводу COVID-19 в тюрьмах оккупированного Крыма
22:20
Рябошапка: Проверка не показала нарушений со стороны сына Байдена
22:12
Полицейский потерял на пьянке пистолет и соврал о краже: его уже увольняли за пьяное вождение
22:02
Берлин принял контраверсионный закон о недопущении дискриминации
21:47
Новости 4 июня: новые министры, кофе Зеленского
21:36
В Днепре пересмотрят статистику по COVID-19
21:21
КС проверит конституционность карантина
20:50
На Кипре впервые за время эпидемии – ни одного нового больного
20:38
инфографикаВ Украине открывают рестораны: Минздрав обнародовал запреты
20:30
Защита Богатыревой выиграла апелляцию: арест отменен
Все новости...
Подпишитесь на наши уведомления!