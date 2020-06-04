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В Украине открывают рестораны: Минздрав обнародовал запреты

Четверг, 4 июня 2020, 20:38
В Украине открывают рестораны: Минздрав обнародовал запреты

Министерство здравоохранения обнародовало правила работы ресторанов, которые вступят в силу в рамках ослабление карантина с 5 июня.

Источник: пресс-служба МОЗ

Детали: Запрещается:

  • Вход в заведение без сопровождения работника заведения
  • Проведение праздников, банкетов, мастер-классов, публичных событий и т.д., в которых принимают участие более 10 человек
  • Приготовление пищи на открытых кухнях (кроме тех, которые отгорожены от посетителей перегородкой)
  • Функционирование буфетов (отдельных зон) самообслуживания, в том числе для самостоятельного налива напитков клиентами
  • Самообслуживания в заведениях быстрого питания. Подносы, блюда, напитки и столовые приборы должнен выдавать персонал по просьбе посетителя
  • Более 4 человек за столиком, кроме детей

Предыстория: С 1 июня начался третий этап ослабления карантина. Он предусматривает возобновление работы спортивных залов, учебных заведений, пассажирского автобусного и железнодорожного сообщения между областями, а также возможность посещения гражданами водоемов и зон отдыха вблизи них.

Украинская правда

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Темы: Минздравкоронавирусэпидемия
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