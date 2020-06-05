Министр финансов уверен, что госбюджет будет выполнен
Министр финансов Сергей Марченко заявил, что есть все основания считать, что нынешний государственный бюджет будет выполнен.
Источник: Марченко в эфире программы "Право на власть"
Прямая речь: "Я хочу сказать, что сейчас, в мае, мы имеем 100-процентное выполнение общего фонда государственного бюджета. Мы уверенно смотрим в будущее и видим возможность, получив средства МВФ, финансировать дефицит бюджета, который составляет около 8% ВВП.
У нас есть все основания сказать, что бюджет этого года будет выполнен".
Детали: По словам главы Минфина, средства Международного валютного фонда будут направлены в том числе на выплату пенсии и зарплат.
В то же время, Марченко надеется, что в июне поступлений в бюджет будет больше.
Что предшествовало: Украина рассчитывает, что МВФ на заседании Совета 5 июня одобрит новую кредитную программу на 5 млрд долларов, а на следующий день будет выплачен первый транш в размере 1,9 млрд долларов.
Первый транш Международного валютного фонда в этом году составит 1,9 миллиарда долларов, второй - 1,6 миллиарда, третий состоится в 2021 году - 1,5 миллиарда.
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Напомним:
- По итогам января-апреля 2020-го года государственный бюджет был выполнен с дефицитом в размере 23,5 миллиарда гривен, в том числе общий фонд - с дефицитом в сумме 33 млрд грн, что соответствует показателям бюджета.
- Доходы государственного бюджета в апреле 2020 года составляли 103,95 млрд грн, что на 11,6% меньше плана и на 7,1% ниже чем в апреле 2019-го.