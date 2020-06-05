Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Министр финансов уверен, что госбюджет будет выполнен

Пятница, 5 июня 2020, 02:23
Министр финансов уверен, что госбюджет будет выполнен

Министр финансов Сергей Марченко заявил, что есть все основания считать, что нынешний государственный бюджет будет выполнен.

Источник: Марченко в эфире программы "Право на власть"

Прямая речь: "Я хочу сказать, что сейчас, в мае, мы имеем 100-процентное выполнение общего фонда государственного бюджета. Мы уверенно смотрим в будущее и видим возможность, получив средства МВФ, финансировать дефицит бюджета, который составляет около 8% ВВП.

У нас есть все основания сказать, что бюджет этого года будет выполнен".

Детали: По словам главы Минфина, средства Международного валютного фонда будут направлены в том числе на выплату пенсии и зарплат.

В то же время, Марченко надеется, что в июне поступлений в бюджет будет больше.

Что предшествовало: Украина рассчитывает, что МВФ на заседании Совета 5 июня одобрит новую кредитную программу на 5 млрд долларов, а на следующий день будет выплачен первый транш в размере 1,9 млрд долларов.

Первый транш Международного валютного фонда в этом году составит 1,9 миллиарда долларов, второй - 1,6 миллиарда, третий состоится в 2021 году - 1,5 миллиарда.

Читайте также: Новый "антикризисный" бюджет: как правительство будет спасать страну от коронавируса

Напомним:

  • По итогам января-апреля 2020-го года государственный бюджет был выполнен с дефицитом в размере 23,5 миллиарда гривен, в том числе общий фонд - с дефицитом в сумме 33 млрд грн, что соответствует показателям бюджета.
  • Доходы государственного бюджета в апреле 2020 года составляли 103,95 млрд грн, что на 11,6% меньше плана и на 7,1% ниже чем в апреле 2019-го.

Украинская правда
Темы: Минфингосбюджет
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Умеров: Слово "демобилизация" сможем использовать только после войны

Отбор на Евро-2024: Украина определилась с местами проведения матчей

После потери трех Су-34 россияне уменьшили количество авиаударов - Игнат

Чехия будет платить украинцам, которые возвращаются домой

ГПСУ: поляки прекратили блокаду "Медика - Шегини"

Повесток в "Дії" не будет никогда - Федоров

Все новости...
Минфин
Минфин привлек 135 миллиардов от выпуска военных облигаций с начала года
Минфин призвал признать РФ юрисдикцией с высоким уровнем риска за финансирование "Вагнера" из бюджета
Минфин разместил гособлигаций на 2,5 миллиарда: ставка одной из позиций снизилась
Последние новости
16:38
Из 19 населенных пунктов Сумщины полностью эвакуировались люди – ОГА
16:18
Из-за обстрелов была остановлена работа блока ТЭС в Донецкой области
16:15
Министр обороны Финляндии: В Украине идет война за будущее Европы
15:51
Британия направит патрульный корабль в Гайану, на территорию которой посягает Венесуэла
15:48
В Украину вернули еще троих детей из оккупации
15:35
Страны Северной Европы могут свернуть усиленное патрулирование Балтийского моря в конце года
15:26
В Германии самым популярным политиком 2023 года стал министр обороны
15:18
Умеров: Слово "демобилизация" сможем использовать только после войны
14:52
Путин разрешил покупку Росбанком доли французского бизнеса в российских компаниях
14:37
Отбор на Евро-2024: Украина определилась с местами проведения матчей
Все новости...
Реклама: