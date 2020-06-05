Министр финансов уверен, что госбюджет будет выполнен

Министр финансов Сергей Марченко заявил, что есть все основания считать, что нынешний государственный бюджет будет выполнен.

Источник: Марченко в эфире программы "Право на власть"

Прямая речь: "Я хочу сказать, что сейчас, в мае, мы имеем 100-процентное выполнение общего фонда государственного бюджета. Мы уверенно смотрим в будущее и видим возможность, получив средства МВФ, финансировать дефицит бюджета, который составляет около 8% ВВП.

У нас есть все основания сказать, что бюджет этого года будет выполнен".

Детали: По словам главы Минфина, средства Международного валютного фонда будут направлены в том числе на выплату пенсии и зарплат.

В то же время, Марченко надеется, что в июне поступлений в бюджет будет больше.

Что предшествовало: Украина рассчитывает, что МВФ на заседании Совета 5 июня одобрит новую кредитную программу на 5 млрд долларов, а на следующий день будет выплачен первый транш в размере 1,9 млрд долларов.

Первый транш Международного валютного фонда в этом году составит 1,9 миллиарда долларов, второй - 1,6 миллиарда, третий состоится в 2021 году - 1,5 миллиарда.

Читайте также: Новый "антикризисный" бюджет: как правительство будет спасать страну от коронавируса

Напомним: