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Количество новых случаев коронавируса в Украине остается высоким

Пятница, 5 июня 2020, 09:13

За последние сутки, 4 июня, в Украине COVID-19 подтвердили у 553 человек, 330 больных выздоровели, 15 человек умерли от осложнений.

Источник: данные Центра общественного здоровья

Детали: Министр здравоохранения Максим Степанов на брифинге сообщил, что больше всего новых случаев в Киеве (82) Львовской области (73) и Ровенской области (57).

 

Всего за все время пандемии заболели 25 963 человека, выздоровели 11 372 человека, 762 случая стали летальными.

Из 553 новых случаев – 30 детей и 75 медработников. Всего за время пандемии заболели 1 859 детей и 4 963 медработника.

4 июня были госпитализированы 103 человека.

 

В четверг было совершено 16 793 тестирования, из них 11 142 – методом ПЦР, а 5 651 – ИФА.

Напомним: 3 июня, коронавирусную болезнь COVID-19 в Украине диагностировали у 588 человек, 602 больных выздоровели, 12 человек умерли. При этом был осуществлен 14 301 тест: из них 10 563 ПЦР-методом и 3 738 ИФА-методом.

Темы: коронавирусCovid-2019эпидемия


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