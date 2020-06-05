Премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил, что если тенденция по ухудшению эпидемиологической ситуации будет продолжаться, то график выхода из карантина могут изменить.

Источник: Офис президента, ежедневное совещание по противодействию распространения коронавируса

Детали: По словам Шмыгаля, в Украине уже третий день подряд растет число подтвержденных случаев заболевания COVID-19.

Дословно: "Если такая тенденция будет сохраняться и дальше, то смягчения карантина может привести к ухудшению эпидемиологической ситуации в стране.

Правительство все еще идет по выбранному плану смягчения ограничительных мер, однако при условии серьезного ухудшения эпидемиологической ситуации график может быть изменен".

В то же время в штабе операции объединенных сил сообщили, что с 10 июня готовятся к открытию контрольных пунктов въезда/выезда на линии разграничения.