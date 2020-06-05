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Правительство запаниковало из-за роста больных COVID-19

Пятница, 5 июня 2020, 15:04
Правительство запаниковало из-за роста больных COVID-19

Премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил, что если тенденция по ухудшению эпидемиологической ситуации будет продолжаться, то график выхода из карантина могут изменить.

Источник: Офис президента, ежедневное совещание по противодействию распространения коронавируса

Детали: По словам Шмыгаля, в Украине уже третий день подряд растет число подтвержденных случаев заболевания COVID-19.

Дословно: "Если такая тенденция будет сохраняться и дальше, то смягчения карантина может привести к ухудшению эпидемиологической ситуации в стране.

Правительство все еще идет по выбранному плану смягчения ограничительных мер, однако при условии серьезного ухудшения эпидемиологической ситуации график может быть изменен".

В то же время в штабе операции объединенных сил сообщили, что с 10 июня готовятся к открытию контрольных пунктов въезда/выезда на линии разграничения.

По данным ЦОС, по состоянию на 5 июня в Украине "показатель заболеваемости составил 62 на 100 тыс. населения. Для сравнения, по состоянию на 3 июня показатель заболеваемости COVID-19 составил 59,3 на 100 тыс. населения. Показатель летальности - 3%".

Этому предшествовало:

  • Кабинет министров решил ослабить карантин с 5 июня, позволив полноценно работать заведениям питания, церквям - проводить богослужения, людям старше 60-ти - покидать дом, авиакомпаниям - осуществлять внутренние рейсы.
  • Министерство здравоохранения обнародовало правила работы ресторанов, которые вступят в силу в рамках ослабление карантина с 5 июня.
  • По информации Минздрава Киев, а также Волынская, Житомирская, Львовская, Ровенская, Черновицкая, Донецкая и Луганская области пока не соответствуют эпидемическим критерия для полноценного открытия ресторанов и кафе.
  • Киев решил не ослаблять карантин из-за несоответствия одному из критериев Минздава, решение об открытии ресторанов и бассейнов примут на следующей неделе.

Украинская правда

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Темы: Кабинет министровШмыгалькоронавирускарантинCovid-2019
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