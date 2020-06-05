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Кличко отказался от предложения Порошенко представлять "ЕС" на выборах

Пятница, 5 июня 2020, 19:37

Мэр Киева Виталий Кличко отказался от предложения пятого президента Петра Порошенко баллотироваться на предстоящих местных выборах от "Европейской солидарности".

Источник: Кличко в Facebook

Прямая речь Кличко: "Я почитал в СМИ заявление партии "Европейская солидарность" о готовности выдвинуть мою кандидатуру на должность мэра Киева. Хочу поблагодарить за такое предложение. Но отмечу, что я много лет являюсь лидером политической силы "УДАР", которая всегда боролась и отстаивала демократические европейские ценности. И выдвигаться в мэры буду от партии "УДАР Виталия Кличко".

Детали: Кличко также рассказал, что поведет команду "УДАР" на местные выборы, в частности – в Киевсовет.

Однако он добавил, что готов сотрудничать со всеми демократическими силами, которые будут действовать "по правилам и порядочно".

Что было раньше: Партия "Европейская солидарность" обратилась к Кличко с предложением возглавить список кандидатов в Киевсовет от "ЕС".

Предистория:

  • Выборы киевского городского главы и депутатов Киевсовета 25 мая 2014 года состоялись одновременно с внеочередными выборами президента Украины.
  • Виталий Кличко повторно победил на выборах осенью 2015 года: выборы проходили в два тура – в октябре и в ноябре.
  • Следующие местные выборы в Киеве должны состояться 25 октября 2020 года.

Украинская правда
Темы: Виталий КличкоПорошенкоЕвропейская солидарностьвиборыКиев


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