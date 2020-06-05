Кличко отказался от предложения Порошенко представлять "ЕС" на выборах

Мэр Киева Виталий Кличко отказался от предложения пятого президента Петра Порошенко баллотироваться на предстоящих местных выборах от "Европейской солидарности".

Источник: Кличко в Facebook

Прямая речь Кличко: "Я почитал в СМИ заявление партии "Европейская солидарность" о готовности выдвинуть мою кандидатуру на должность мэра Киева. Хочу поблагодарить за такое предложение. Но отмечу, что я много лет являюсь лидером политической силы "УДАР", которая всегда боролась и отстаивала демократические европейские ценности. И выдвигаться в мэры буду от партии "УДАР Виталия Кличко".

Детали: Кличко также рассказал, что поведет команду "УДАР" на местные выборы, в частности – в Киевсовет.

Однако он добавил, что готов сотрудничать со всеми демократическими силами, которые будут действовать "по правилам и порядочно".

Что было раньше: Партия "Европейская солидарность" обратилась к Кличко с предложением возглавить список кандидатов в Киевсовет от "ЕС".

Предистория: