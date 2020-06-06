В полиции посчитали, сколько в Украине "воров в законе"

В Украине находится 15-25 так называемых "воров в законе". Хотя наведывается в нашу страну из-за рубежа около 50 таких уголовных авторитетов.

Источник: председатель Нацполиции Игорь Клименко в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера"

Прямая речь: "Мы говорим о 15-25 "воров в законе", которые находятся в Украине, но их заезжает в Украину значительно больше. Большинство "воров в законе" не украинцы. Украинцев менее 6%.

В мире где-то 450 "воров в законе". В Украине заезжает около 50, и очень часто эти "воры в законе" руководят преступными организациями на расстоянии. Но вдумайтесь: 10 процентов "воров в законе" осело в Украине".

Детали: По словам Клименко, большинство "воров в законе" – это грузины, русские, но не украинцы.

Председатель Нацполиции также добавил, что деньги от "работы" криминальных группировок оседают в карманах "воров в законе".

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Напомним: