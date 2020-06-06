Банда полицейских на Днепропетровщине: участок расформировали, проверяют область

В Днепропетровской области расформирован Павлоградский отдел полиции, во всей области проводится проверка из-за сотрудничества правоохранителей с преступниками.

Источник: министр внутренних дел Арсен Аваков, сообщает сайт МВД

Прямая речь Авакова: "Внутренняя безопасность НПУ, ГБР и СБУ провела следственные действия. Результат расследования – сотрудничество правоохранительных органов с наркоторговцами и другими преступниками. С сегодняшнего дня мы начинаем тотальную отработку региона".

Детали: Министр подчеркнул, что речь идет не только о Павлоградском отделе полиции, но и о других правоохранительные органы области, поэтому на проблему будут смотреть комплексно.

Аваков отметил, что его принципиально не устраивает распространение наркотиков, "как во всей Днепропетровской области, так и в Павлоградском районе".

Министр отметил, что заместитель министра Александр Гогилашвили отдельно будет координировать вопросы борьбы с наркопреступностью в области.

Председатель Нацполиции Игорь Клименко принял решение о переформатировании Павлоградского отдела полиции, вместе с четырьмя подразделениями, которые в него входят.

Прямая речь Клименко: "Кроме расформирования Павлоградского отдела полиции, будут оптимизированы структуры криминальной полиции, превенции и подразделений досудебного расследования. Лица, которые будут претендовать на руководящие должности и лица, проходящие по базе внутренней безопасности, будут вынуждены пройти процедуру проверки на полиграфе. После проверок будет сокращено до 20% личного состава".

Детали: Сейчас всех работников отдела вывели за штат. Временным руководителем отделения назначен начальник Департамента внутренней безопасности Игорь Мартищук.

По решению председателя НПУ, обязательную проверку и переаттестацию пройдут около 500 работников Павлоградского отдела и его четырех подразделений.

Заместитель председателя Нацполиции Вадим Троян возглавит оперативный штаб, который проведет профилактические мероприятия по отработке преступности в регионе.

Дословно МВД: "Уже на следующей неделе планируется усилить суточные наряды и оперативные подразделения, кроме того, ввести усиленное патрулирование. Будут развернуты дополнительные контрольно-пропускные пункты, маршруты и посты. Отдельно будут проведены следственные и розыскные действия, будут выявлять лиц, которые наладили незаконные поставки оружия и боеприпасов. Особенно пристальное внимание уделят борьбе с наркопреступностью".

Что предшествовало: 4 июня сотрудники Департамента внутренней безопасности НПУ, ГБР и СБУ пресекли деятельность преступной группировки, которую организовал начальник Павлоградского отдела полиции.

Злоумышленники, в частности, запугивали и пытали подозреваемых для получения "нужных" показаний, фабриковали искусственные доказательства для дальнейшего выявления и быстрого расследования несуществующих преступлений.

В рамках уголовного производства, возбужденного по ч.3 ст.28, ч.2 ст.365, ч.2 ст.307, ч.2 ст.372, ч.2 ст.383, с.255 Уголовного кодекса Украины, правоохранители задержали семерых участников группировки, в том числе начальника Павлоградского отдела полиции.