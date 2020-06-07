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В Украине обнаружили еще 485 зараженных коронавирусом, 11 человек умерли

Воскресенье, 7 июня 2020, 08:47
В Украине обнаружили еще 485 зараженных коронавирусом, 11 человек умерли

За прошедшие сутки, 6 июня, в Украине зафиксировали 485 новых заражений Covid-19 (на 60 меньше, чем днем ранее) и 11 летальных случаев.

Источник: обновленные данные СНБО по состоянию на утро 7 июня, Минздрав Украины

Детали: Больше всего больных обнаружили на Львовщине - речь про 68 человек.

Также среди лидеров распространения вируса Черновицкая область (54 новых случаев) и Киев - еще 43 заражения.

 

В Украине с начала эпидемии подтверждено 26 999 случаев COVID-19, из них 12 054 выздоровели, 788 умерли.

Всего в стране 424 046 образцов исследовано методом ПЦР и 43 444 образца - методом ИФА.

В общем заболели 1 932 детей и 5 050 медиков. На амбулаторном лечении находятся 18 908 пациентов, из них 1 616 детей и 4 088 медработников.

Из числа людей, которіе выздоровели, 2 836 медработников и 876 детей. 39 медиков умерли от осложнений COVID-19.

В общем случаи подтверждены:

Винницкая обл. - 1136 (721 выздоровели)

Волынская обл. - 1052 (299 выздоровели)

Днепропетровская обл. - 971 (532 выздоровели)

Донецкая обл. - 231 (121 выздоровели)

Житомирская обл. - 881 (500 выздоровели)

Закарпатская обл. - 1322 (568 выздоровели)

Запорожская обл. - 495 (286 выздоровели)

Ивано-Франковская обл. - 1562 (947 выздоровели)

Киев - 3418 (888 выздоровели)

Киевская обл. - 1784 (558 выздоровели)

Кировоградская обл. - 553 (416 выздоровели)

Луганская обл. - 54 (43 выздоровели)

Львовская обл. - 2121 (521 выздоровел)

Николаевская обл. - 309 (195 выздоровели)

Одесская обл. - 996 (372 выздоровели)

Полтавская обл. - 274 (255 выздоровели)

Ровенская обл. - 2046 (1088 выздоровели)

Сумская обл. - 193 (158 выздоровели)

Тернопольская обл. - 1275 (984 выздоровели)

Харьковская обл. - 1251 (545 выздоровел)

Херсонская обл. - 179 (172 выздоровели)

Хмельницкая обл. - 518 (337 выздоровели)

Черкасская обл. - 460 (343 выздоровели)

Черновицкая обл. - 3639 (1124 выздоровели)

Черниговская обл. - 279 (81 выздоровели).

 

Знать больше: Сколько человек заболели COVID 19 в Украине и мире

Напомним: 5 июня в Украине было зафиксировано 550 случаев коронавируса, 15 смертей от Covid-19 и 440 выздоровлений.

Украинская правда
Темы: коронавирусэпидемияУкраина
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