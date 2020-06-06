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В Украине снова более полутысячи новых больных COVID-19

Суббота, 6 июня 2020, 09:01

В Украине за минувшие сутки зафиксировано 550 случаев коронавируса, 15 летальных случаев и 440 выздоровлений.

Источник: данные СНБО

Детали: Больше всего заболевших выявлено в Киеве (83), при этом два человека в столице умерли от COVID-19.

Также 66 случаев зафиксировано в Черновицкой области и 65 – во Львовской, 52 – в Ровенской.

Всего с начала эпидемии в Украине обнаружили 26 514 случаи коронавируса, 777 человек умерли и 11 812 выздоровели.

 

Что предшествовало4 июня в Украине COVID-19 подтвердили у 553 человек, 330 больных выздоровели, 15 человек умерли.

3 июня коронавирусную болезнь диагностировали у 588 человек, 602 больных выздоровели, 12 человек умерли.

Знать больше: Сколько человек заболели COVID-19 в Украине и мире 

Украинская правда
Темы: коронавирус


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