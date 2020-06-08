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Киев стал лидером по количеству новых заражений коронавирусом

Понедельник, 8 июня 2020, 09:30

За минувшие сутки еще у 72 жителей Киева подтвердили заболевание коронавирусом, это на 29 случаев больше, чем днем ​​ранее.

Источник: мэр столицы Виталий Кличко в Телеграмм

Детали: На сегодня в столице уже 3 490 подтвержденных случая заболевания COVID-19.

За последние сутки вирус обнаружили у 43 женщин в возрасте от 23 до 84 лет, 25 мужчин от 21 до 71 лет, и у 4 детей.

Таким образом Киев возглавил антирейтинг регионов страны по новым случаям.

Больше всего заражений в течение воскресенья обнаружили в Днепровском районе - 14. Деснянском и Оболонском - по 10. В Шевченковском - 9 случаев.

 

Напомним: В столице 6 июня было зафиксировано 43 новых случая заражения коронавирусом, а также 2 смерти от Covid-19.

В Минздраве констатировали, что Киев и 4 области не готовы к ослаблению карантина.

Украинская правда
Темы: Киевкоронавирусэпидемия


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