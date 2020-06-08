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В Украине стало больше регионов, не готовых к ослаблению карантина

Понедельник, 8 июня 2020, 14:46

С 5 до 8 выросло количество регионов Украины, в которых нельзя смягчать карантин из-за плохих показателей по заболеваемости Covid-19. Среди них есть Киев.

Источник: сайт Министерства здравоохранения

Детали: По состоянию на 7 июня в список входили столица и 4 региона - Волынская, Львовская, Ровенская и Черновицкая области.

По состоянию на 8 июня к ним добавились Житомирская, Закарпатская и Черновицкая области. Во всех трех регионах плохой показатель по инцидентности, то есть много новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией.

 

Переход областей ко второму этапу ослабления карантина возможен при соответствии 3 условиям, определенным в Минздраве: низкая инцидентность, низкая загруженность больниц и высокий охват тестированием.

Украинская правда
Темы: коронавирусCovid-2019регионы


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