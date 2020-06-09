Коронавирус: более 3,5 млн человек побороли болезнь
С момента появления коронавируса в мире зарегистрировали 7 миллионов 193 тысячи случаев заражения. Сейчас побороли болезнь уже 3 миллиона 535 тысяч человек, умерли 408 тысяч.
Источник: данные сайта Worldometers, который обновляет статистику заболеваемости COVID-19
Детали: За минувшие сутки (8 июня) в мире коронавирус подтвердили у 107 тысяч человек. В этот же день зарегистрировали 3157 летальных случаев.
Больше всего новых больных зафиксировали в США – около 19 тысяч. Кроме того, почти 19 тысяч новых случаев обнаружили в Бразилии, почти 9 тысяч – в России и 8,4 тысяч в Индии.
Кроме того, в Пакистане и Чили подтвердили по 4,7 тысяч случаев заражения, в Мексике – 3,4 тысячи, в Саудовской Аравии – 3,3 тысячи, в Перу – более 3 тысяч.
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Напомним:
- За прошедшие сутки, 7 июня, в Украине диагностировали коронавирус у 463 человек (на 22 меньше, чем днем ранее) и 9 летальных случаев.
- С начала эпидемии коронавирус обнаружили уже у 27 462 человек, умерли – 797.