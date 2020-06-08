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В Украине обнаружили 463 новых случая коронавируса, 9 человек погибли

Понедельник, 8 июня 2020, 08:55

За прошедшие сутки, 7 июня, в Украине диагностировали коронавирус в 463 человек (на 22 меньше, чем днем ранее) и 9 летальных случаев.

Источник: Центр общественного здоровья

Детали: В Украине с начала эпидемии коронавирус обнаружили уже у 27 462 человек, из них 797 умерли.

Больше всего новых случаев 7 июня зафиксировали в Киеве - 72, на втором месте по заболеваемости Закарпатская область с 64 зараженными, на третьем - Черновицкая область (еще 59 больных).

 

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Напомним: 6 июня в Украине зафиксировали 485 новых заражений Covid-19 (на 60 меньше, чем днем ранее) и 11 летальных случаев.

Украинская правда
Темы: коронавирусэпидемия


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