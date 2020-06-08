В Украине обнаружили 463 новых случая коронавируса, 9 человек погибли

За прошедшие сутки, 7 июня, в Украине диагностировали коронавирус в 463 человек (на 22 меньше, чем днем ранее) и 9 летальных случаев.

Источник: Центр общественного здоровья

Детали: В Украине с начала эпидемии коронавирус обнаружили уже у 27 462 человек, из них 797 умерли.

Больше всего новых случаев 7 июня зафиксировали в Киеве - 72, на втором месте по заболеваемости Закарпатская область с 64 зараженными, на третьем - Черновицкая область (еще 59 больных).

В общем случаей подтверждено:

Винницкая обл. - 1150 (728 выздоровели)

Волынская обл. - 1079 (299 выздоровели)

Днепропетровская обл. - 971 (552 выздоровели)

Донецкая обл. - 231 (121 выздоровели)

Житомирская обл. - 897 (500 выздоровели)

Закарпатская обл. - 1386 (606 выздоровели)

Запорожская обл. - 496 (286 выздоровели)

Ивано-Франковская обл. - 1582 (947 выздоровели)

Киев - 3490 (888 выздоровели)

Киевская обл. - 1812 (577 выздоровели)

Кировоградская обл. - 559 (422 выздоровели)

Луганская обл. - 54 (43 выздоровели)

Львовская обл. - 2162 (524 выздоровели)

Николаевская обл. - 309 (195 выздоровели)

Одесская обл. - 1002 (376 выздоровели)

Полтавская обл. - 274 (255 выздоровели)

Ровенская обл. - 2071 (1089 выздоровели)

Сумская обл. - 193 (158 выздоровели)

Тернопольская обл. - 1294 (987 выздоровели)

Харьковская обл. - 1287 (573 выздоровели)

Херсонская обл. - 179 (172 выздоровели)

Хмельницкая обл. - 518 (337 выздоровели)

Черкасская обл. - 469 (346 выздоровели)

Черновицкая обл. - 3698 (1133 выздоровели)

Черниговская обл. - 299 (81 выздоровели).

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Напомним: 6 июня в Украине зафиксировали 485 новых заражений Covid-19 (на 60 меньше, чем днем ранее) и 11 летальных случаев.