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Партия Порошенко собирает подписи за отставку правительства

Вторник, 9 июня 2020, 22:19
Партия Порошенко собирает подписи за отставку правительства

После отказа поставить подпись под постановлением об увольнении Арсена Авакова с должности министра внутренних дел, "Европейская солидарность" просит нардепов поддержать постановление ее авторства об увольнении всего правительства.

Источник: пресс служба "ЕС"

Дословно: "Нынешний Кабинет министров не сумел обеспечить ни надлежащей социальной защиты, ни средств индивидуальной защиты для медицинских работников в разгар эпидемии, несмотря на выделенные 65 млрд гривен в спецфонд для борьбы с COVID-19.

Правительство не понимает, что завершение карантина не завершит экономического кризиса в Украине - потому что кризис вызван не коронавирусом, а некомпетентностью власти. Чтобы противодействовать сближению катастрофы, в Верховной Раде инициирована процедура отставки правительства.

Первый шаг сделан - уже получены подписные листы для выражения недоверия нынешнему Кабинету министров. Второй шаг - мы совместно должны собрать 150 подписей, чтобы освободить правительство, которое тянет страну на дно. Уже более 70 депутатов поставили свои подписи под документом об отставке".

Детали: "ЕС" обратилась к коллегам из фракций "Голос", "Батькивщина", депутатских групп "За будущее" и "Доверие" с призывом присоединиться к сбору подписей и вместе выразить недоверие второму правительству Зеленского.

Напомним: 5 июня представители фракции "Голос" зарегистрировали в Верховной Раде проект постановления об увольнении Арсена Авакова с должности министра внутренних дел.

От "Европейской солидарности" подпись поставила только Яна Зинкевич.

Тем временем премьер-министр Денис Шмыгаль отметил, что Кабмин будет просить вынести новую программу на рассмотрение парламента и поддержать ее 18-19 июня.

Украинская правда

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Темы: Европейская солидарностьКабинет министровВерховная Рада
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