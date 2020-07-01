Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

Эпидемия притормозила: за сутки 664 новых случая коронавируса в Украине

Среда, 1 июля 2020, 09:25

За сутки 30 июня в Украине коронавирусную болезнь диагностировали у 664 человек, 14 больных умерли, 433 выздоровели от COVID-19.

Источник: министр здравоохранения Максим Степанов на брифинге 1 июля

Прямая речь: "За прошедшие сутки заболели 664 человека. Из них 32 ребенка и 44 медработника. Были госпитализированы 177 человек. Зафиксировано 14 летальных случаев. Выздоровели 433 пациентов".

Детали: Всего за время пандемии в Украине 44 998 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 1 173 летальные, 19 548 пациентов выздоровели.

Всего проведено 666 147 тестирований методом ПЦР. В последний день июня было совершено 22 298 тестирований, из них 10 053 – методом ПЦР, 12 245 – методом ИФА.

 

Больше всего случаев за последние сутки подтверждено во Львовской области – 145, в Закарпатской и Ровенской областях – по 72 новых больных.

В Киеве во вторник зафиксировали 101 случай, но без летальных.

 

По данным СНБО, 30 июня умерли больные с коронавирусом на Закарпатье (4), в Харьковской (3), Волынской (2), Тернопольской, Одесской, Винницкой. Хмельницкой и Черкасской областях (по 1).

Этому предшествовало: В последние две недели статистика показывала постоянное увеличение суточного прироста больных COVID-19 (за исключением выходных дней).

Также выросло количество людей, которых госпитализируют с тяжелым течением болезни, и количество больных пневмонией.

Читайте также: История коронавируса в Украине: как пришел и распространился по стране

Украинцы живут так, словно коронавируса не существует. Почему COVID-19 – это все еще страшно

Алена Рощенко, УП, дополнено
Темы: коронавирусCovid-2019эпидемия


powered by lun.ua
Главное сегодня

видеоУ Порошенко записали видео-ответ Венедиктовой

Четыре курортные страны Европы планируют пускать к себе туристов из Украины

В Украине подняли штрафы за нетрезвое вождение

Порошенко рассказал, сколько есть дел против него, и кто за этим стоит

Эпидемия притормозила: за сутки 664 новых случая коронавируса в Украине

Новости 30 июня: открытие границ ЕС, неожиданный соперник Зеленскому

Все новости...
коронавирус
Иностранцы из "красной зоны" могут пройти ПЦР-тест вместо самоизоляции – МОЗ
С 1 июля в Житомирской ОТГ ослабляют карантин
В центре Праги устроили застолье-прощание с коронавирусом
Последние новости
12:20
Киев усилил карантин
12:12
Столица и 11 областей не могут ослаблять карантин
12:10
В Киеве снова - плюс сотня больных коронавирусом, все больше пациентов в тяжелом состоянии
12:02
документЭкс-заместитель министра в европейском суде начал судиться с Украиной
11:41
Остаток средств в казне правительства достиг рекордного показателя
11:37
Ученые и педагоги обратились к властям и СБУ из-за назначения Шкарлета
11:34
5 стран открыли границы для Украины, ЕС будет пересматривать список каждые 2 недели
11:34
В Киеве июньская жара побила 5 температурных рекордов
11:29
Польша возобновила авиасообщение с Украиной
11:21
Импорт товаров в мае рухнул на 35%
Все новости...
Подпишитесь на наши уведомления!