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Эпидемия притормозила: за сутки 664 новых случая коронавируса в Украине

Среда, 1 июля 2020, 09:25
Эпидемия притормозила: за сутки 664 новых случая коронавируса в Украине

За сутки 30 июня в Украине коронавирусную болезнь диагностировали у 664 человек, 14 больных умерли, 433 выздоровели от COVID-19.

Источник: министр здравоохранения Максим Степанов на брифинге 1 июля

Прямая речь: "За прошедшие сутки заболели 664 человека. Из них 32 ребенка и 44 медработника. Были госпитализированы 177 человек. Зафиксировано 14 летальных случаев. Выздоровели 433 пациентов".

Детали: Всего за время пандемии в Украине 44 998 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 1 173 летальные, 19 548 пациентов выздоровели.

Всего проведено 666 147 тестирований методом ПЦР. В последний день июня было совершено 22 298 тестирований, из них 10 053 – методом ПЦР, 12 245 – методом ИФА.

 

Больше всего случаев за последние сутки подтверждено во Львовской области – 145, в Закарпатской и Ровенской областях – по 72 новых больных.

В Киеве во вторник зафиксировали 101 случай, но без летальных.

 

По данным СНБО, 30 июня умерли больные с коронавирусом на Закарпатье (4), в Харьковской (3), Волынской (2), Тернопольской, Одесской, Винницкой. Хмельницкой и Черкасской областях (по 1).

Этому предшествовало: В последние две недели статистика показывала постоянное увеличение суточного прироста больных COVID-19 (за исключением выходных дней).

Также выросло количество людей, которых госпитализируют с тяжелым течением болезни, и количество больных пневмонией.

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Алена Рощенко, УП, дополнено

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Темы: коронавирусCovid-2019эпидемия
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