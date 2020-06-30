В Украине выросло количество пневмоний и госпитализаций с COVID-19

В Украине за последний месяц почти вдвое выросло количество людей с пневмонией и количество больных COVID-19, которых госпитализировали.

Источник: министр здравоохранения Максим Степанов на брифинге 30 июня

Прямая речь: "Анализируя уровень заболеваемости, динамику заболеваемости – чтобы принимать соответствующее решение – мы в Министерстве здравоохранения, в том числе, анализируем, что у нас происходит от недели к неделе.

Если с 18 по 24 мая – на той неделе – например, количество госпитализированных было 749 человек за неделю, то на прошлой неделе, с 22 по 28 июня, это количество составляет 1410... Госпитализация происходит исключительно тех людей, которые находятся в (состоянии) средней тяжести или в тяжелом состоянии течения болезни.

Также у нас стремительный рост по регистрации пневмоний – мы тестируем всех без исключения, у кого есть пневмония. Если с 18 по 24 мая у нас было 2572 пневмонии, то на прошлой неделе этот показатель составляет 4 705. То есть это люди, которые летом, в жару заболели пневмонией.

Это еще раз подтверждает, что у нас достаточно быстро распространяется COVID-19. О чем говорят не только цифры по количеству заболевавших каждый день – они постоянно растут, но и количество людей, которых госпитализируют, и количество людей, у которых есть пневмония, постоянно увеличивается. А это прямая угроза здоровью и жизни человека, который заразился COVID-19".

Детали: В течение месяца недельное число больных с пневмонией и госпитализированных с COVID-19 возросло примерно в 1,8 раза.

Степанов отметил, что заполненность коек больными с COVID-19 растет (а это – один из показателей для смягчения карантина), но люди едут к морю, где отдыхают на пляжах и в клубах, не соблюдая ни масочного режима, ни социальной дистанции, ни дезинфекции рук.

За сутки 29 июня были госпитализированы 192 человека с коронавирусной болезнью.

В выходной понедельник COVID-19 в Украине подтвердили у еще 706 человек, 12 больных умерли, 88 человек выздоровели от коронавирусной болезни.

Всего за время пандемии заразились коронавирусом в Украине 44 334 человека, из них 1 159 умерли, а 19 115 выздоровели.

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