Киев усилил карантин

Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что согласно постановлению правительства, город усиливает противоэпидемические мероприятия и ограничивает работу заведений общественного питания и кинотеатров до 22 часов.

Источник: брифинг городского головы 1 июля

Прямая речь: "В соответствии с постановлением правительства, город принял решение об усилении противоэпидемических мероприятий в столице.

В частности, ограничено время работы заведений общественного питания и развлекательных заведений (в том числе, кинотеатров) - до 22.00 часов. Ограниченно также проведение массовых мероприятий культурного, развлекательного, спортивного, рекламного характера - с 22 часов".

Детали: Кличко отметил, что ограничение - вынужденные и направлены на сдерживание распространения болезни.

Что было раньше: Кинотеатры в Украине и Киеве в частности заработают с 2 июля. Работа кинотеатров с наполненностью более 50% процентов - запрещена.

Напомним: