Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Киев усилил карантин

Среда, 1 июля 2020, 12:20
Киев усилил карантин

Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что согласно постановлению правительства, город усиливает противоэпидемические мероприятия и ограничивает работу заведений общественного питания и кинотеатров до 22 часов.

Источник: брифинг городского головы 1 июля

Прямая речь: "В соответствии с постановлением правительства, город принял решение об усилении противоэпидемических мероприятий в столице.

В частности, ограничено время работы заведений общественного питания и развлекательных заведений (в том числе, кинотеатров) - до 22.00 часов. Ограниченно также проведение массовых мероприятий культурного, развлекательного, спортивного, рекламного характера - с 22 часов".

Детали: Кличко отметил, что ограничение - вынужденные и направлены на сдерживание распространения болезни.

Что было раньше: Кинотеатры в Украине и Киеве в частности заработают с 2 июля. Работа кинотеатров с наполненностью более 50% процентов - запрещена.

Напомним:

  • За прошедшие сутки, 30 июня, коронавирус обнаружили в 101 киевлянина, среди них - 7 медиков. Всего в столице уже 5138 подтвержденных случаев заболевания COVID-19.

Украинская правда
Темы: КиевкарантинCovid-2019коронавирусВиталий Кличко
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Умеров: Слово "демобилизация" сможем использовать только после войны

Отбор на Евро-2024: Украина определилась с местами проведения матчей

После потери трех Су-34 россияне уменьшили количество авиаударов - Игнат

Чехия будет платить украинцам, которые возвращаются домой

ГПСУ: поляки прекратили блокаду "Медика - Шегини"

Повесток в "Дії" не будет никогда - Федоров

Все новости...
Киев
Президент Южной Кореи с необъявленным визитом прибыл в Киев
С третьего этажа дома под Киевом выпала 4-летняя девочка
Пассажир автомобиля, въехавшего в колонку АЗС в Киеве, умер в больнице
Последние новости
16:50
Raiffeisen Bank планирует вывести активы из России: Дерипаска может получить выгоду
16:38
Из 19 населенных пунктов Сумщины полностью эвакуировались люди – ОГА
16:18
Из-за обстрелов была остановлена работа блока ТЭС в Донецкой области
16:15
Министр обороны Финляндии: В Украине идет война за будущее Европы
15:51
Британия направит патрульный корабль в Гайану, на территорию которой посягает Венесуэла
15:48
В Украину вернули еще троих детей из оккупации
15:35
Страны Северной Европы могут свернуть усиленное патрулирование Балтийского моря в конце года
15:26
В Германии самым популярным политиком 2023 года стал министр обороны
15:18
Умеров: Слово "демобилизация" сможем использовать только после войны
14:52
Путин разрешил покупку Росбанком доли французского бизнеса в российских компаниях
Все новости...
Реклама: