У Зеленского готовят закон о наказании за публикацию разговоров чиновников

Глава офиса президента Андрей Ермак заявил, что в ОП готовят новый законопроект, предусматривающий наказание за публикацию секретных разговоров чиновников.

Источник: комментарий Ермака Washington Post

Детали: Ермак отметил, что это необходимо для "защиты государственной безопасности".

Прямая речь Ермака: "Это не нормально, когда кто-то записывает главу государства. (Речь идет о записях переговоров Петра Порошенко и Джо Байдена). И не важно кто совершил этот незаконный поступок, гражданин Украины по каким-то внутренним мотивам, или за этим стоят какие-то иностранные спецслужбы".

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