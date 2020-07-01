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У Зеленского готовят закон о наказании за публикацию разговоров чиновников

Среда, 1 июля 2020, 14:10
У Зеленского готовят закон о наказании за публикацию разговоров чиновников

Глава офиса президента Андрей Ермак заявил, что в ОП готовят новый законопроект, предусматривающий наказание за публикацию секретных разговоров чиновников.

Источник: комментарий Ермака Washington Post

Детали: Ермак отметил, что это необходимо для "защиты государственной безопасности".

Прямая речь Ермака: "Это не нормально, когда кто-то записывает главу государства. (Речь идет о записях переговоров Петра Порошенко и Джо Байдена). И не важно кто совершил этот незаконный поступок, гражданин Украины по каким-то внутренним мотивам, или за этим стоят какие-то иностранные спецслужбы".

Предыстория:

  • 19 мая Деркач обнародовал аудиоматериалы, которые, по его словам, могут свидетельствовать о влиянии экс-вице-президента США Джозефа Байдена на пятого президента Украины Петра Порошенко.
  • В свою очередь в "Европейской солидарности" заявили, что обнародованные "аудиофрагменты сфабрикованы ради дискредитации Украины и искусственного ее вовлечения в американскую избирательную кампанию".
  • У Порошенко добавили, что одной из задач пресс-конференции Деркача является "лоббирование интересов олигарха Коломойского", мол "очевидно, Приватбанк – это вознаграждение за участие в этой российской провокации".
  • В марте 2020 года нардеп от "Слуги народа" Гео Лерос обнародовал видеозаписи, на которых человек, похожий на брата главы Офиса президента Андрея Ермака - Дениса Ермака - проводит переговоры о трудоустройстве неназванных лиц на определенные должности в органах власти.
  • По этому поводу было возбуждено дело, которое сейчас расследует СБУ.

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Темы: ПорошенкоЗеленскийзаконодательство
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