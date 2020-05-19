Нардеп Деркач передал Венедиктовой записи о якобы о коррупции Порошенко и Байдена

Народный депутат Андрей Деркач обнародовал аудиоматериалы, которые, по его словам, могут свидетельствовать о влиянии экс-вице-президента США Джозефа Байдена на пятого президента Украины Петра Порошенко.

Источник: Деркач во время онлайн-конференции в агентстве "Интерфакс-Украина" 19 мая, пресс-служба "Европейской солидарности"

Прямая речь: "Мы обнародуем записи телефонных разговоров с голосами, похожими на голоса Петра Порошенко и Джозефа Байдена, свидетельствующие о фактах международной коррупции и госизмене на самом высоком государственном уровне.

Эти разговоры четко показывают... Украиной руководил Байден".

Детали: По словам Деркача, записи он получил от журналистов-расследователей, а саму запись разговоров якобы делал лично Порошенко.

Нардеп добавил, что первая тема записей касается получения "$ 1 млрд в обмен на сохранение схем Burisma и международной коррупции". Эти записи, по словам Деркача, датированы 2015-2016 годами и в них говорится о необходимости увольнения в то время генпрокурора Виктора Шокина, "который тогда расследовал дело Burisma и вышел на Байдена".

Депутат утверждает, что полученный $ 1 млрд был направлен на получение военных госзаказов предприятиями, имеющими отношение к Порошенко.

Вторая тема записей, по словам Деркача, касается развала парламентской коалиции и будущих выборов в феврале 2016 года. Мол, Порошенко признавал, что коалиции нет, но вместо объявить перевыборы, как того требует Конституция, он придерживался обещаний, данных лично Байдену, и блокировал отставку Кабмина.

Также, по его словам, в аудиозаписях речь идет о влиянии Байдена через наблюдательные советы крупных госпредприятий.

Деркач добавил, что передал все "многочасовые записи вместе с заявлением о госизмене, а также фактах международной коррупции в Офис генерального прокурора... для регистрации уголовного производства".

Он также заявил, что спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков блокирует создание следственной комиссии, которая "могла бы эффективно расследовать факты международной коррупции".

Присутствующий на пресс-конференции экс-прокурор Константин Кулик добавил, что Руслан Рябошапка во время пребывания генпрокурором "полностью остановил расследование экономических преступлений режима Януковича и остановил запланированную в 2019 году конфискацию в бюджет в сумме $6 млрд".

Об этих записях также написали экс-заместитель главы администрации Виктора Януковича Андрей Портнов, нардеп от "Слуги народа" Александр Дубинский, блогер Анатолий Шарий.

В свою очередь в "Европейской солидарности" заявили, что обнародованные "аудиофрагменты сфабрикованы ради дискредитации Украины и искусственного ее вовлечения в американскую избирательную кампанию".

Дословно "ЕС": "По сути это российская провокация, которая не имеет ничего общего с действительностью.

Ее цель подорвать двухпартийную поддержку Украины со стороны Соединенных Штатов, за 5 лет выстроенную президентом Петром Порошенко, вернуть наше государство в зону российского влияния и ослабить международную проукраинскую коалицию. Не случайно, что ключевым спикером в этом деле является представитель пятой колонны, известный своими связями с Россией, Андрей Деркач".

Детали: У Порошенко добавили, что одной из задач пресс-конференции Деркача является "лоббирование интересов олигарха Коломойского", мол "очевидно, Приватбанк – это вознаграждение за участие в этой российской провокации".

Что было раньше: 20 мая в Мариинском дворце состоится пресс-конференция президента Владимира Зеленского.

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