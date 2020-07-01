Поймали экс-депутата АР Крым, которого ранее приговорили к 12 годам за госизмену

При содействии прокуратуры автономии задержан бывшего депутата Верховной Рады Автономной Республики Крым Василия Ганыша, приговоренного к 12 годам лишения свободы за совершение государственной измены.

Источник: пресс-служба АРК

Детали: На момент вступления приговора суда в законную силу осужденный не находился под стражей, и до сих пор безосновательно продолжал находиться на свободе.

Сейчас Ганыш задержан и помещен в государственное учреждение "Киевский следственный изолятор".

Предыстория:

19 ноября Днепровский райсуд Киева приговорил экс-депутата Верховной Рады АРК Василия Ганыша к 12 годам лишения свободы за государственную измену.

Суд решил, что экс-депутат способствовал подрывной деятельности России на территории Украины, когда принимал участие в голосовании за оккупационную "Конституцию Крыма".

Кроме того, суд расценил как противозаконное участие Ганыша в так называемых "выборах" в горсовет Феодосии в сентябре 2014 года.

Экс-депутат также обязан выплатить 5 789 гривен судебных издержек. До вступления приговора в силу, осужденный остается под домашним арестом.

Во время дебатов 15 ноября Ганыш просил признать его невиновным.

Что было раньше: 28 апреля 2015 экс-депутата Верховной Рады АРК Василия Ганыша задержали при выезде из Крыма сотрудники СБУ совместно с украинской Госпогранслужбой. Бывший депутат был взят под стражу, так как находился в розыске, а Генпрокуратура вынесла ему подозрение в совершении государственной измены.

14 января 2016 Днепровский райсуд в Киеве освободил из СИЗО Ганыша и отправил его под домашний арест.

Прокуратура инкриминировала ему именно голосование за "конституцию" и участие в "выборах". Сам Ганиш утверждал, что не голосовал за "конституцию", но подтвердил, что баллотировался на местных "выборах" 2014 года.

экс-депутат сказал, что выдвинул свою кандидатуру по просьбе местного Меджлиса, якобы чтобы оттянуть часть голосов у кандидата от коммунистической партии.