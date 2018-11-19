Крымскому экс-депутату Ганышу дали 12 лет тюрьмы за госизмену

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Понедельник, 19 ноября 2018, 16:22

Экс-депутата Верховной Рады Крыма Василия Ганыша приговорили к 12 годам лишения свободы за государственную измену.

Об этом сообщает "Крым.Реалии" из зала суда.

Отмечается, что приговор 19 ноября принял Днепровский районный суд Киева.

Суд решил, что экс-депутат способствовал подрывной деятельности России на территории Украины, когда принимал участие в голосовании за оккупационную "Конституцию Крыма".

Кроме того, суд расценил как противозаконное участие Ганыша в так называемых "выборах" в горсовет Феодосии в сентябре 2014 года.

Экс-депутат также обязан выплатить 5 789 гривен судебных издержек.

До вступления приговора в силу, осужденный остается под домашним арестом.

Во время дебатов 15 ноября Ганыш просил признать его невиновным.

28 апреля 2015 экс-депутата Верховной Рады АРК Василия Ганыша задержали при выезде из Крыма сотрудники СБУ совместно с украинской Госпогранслужбой. Бывший депутат был взят под стражу, так как находился в розыске, а Генпрокуратура вынесла ему подозрение в совершении государственной измены.

14 января 2016 Днепровский райсуд в Киеве освободил из СИЗО Ганыша и отправил его под домашний арест.

Дополняется...

Темы: госизмена Крым суд
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