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Нидерланды подадут иск против РФ в ЕСПЧ из-за сбитого над Донбассом МН17

Пятница, 10 июля 2020, 15:59
Нидерланды подадут иск против РФ в ЕСПЧ из-за сбитого над Донбассом МН17
Фото cnbc.com

Нидерланды подадут иск против России в Европейский суд по правам человека за ее роль в сбитии самолета рейса MH17 над Донбассом в 2014 году.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на нидерландское издание NOS.

Этим шагом правительство Нидерландов хочет поддержать отдельные жалобы родственников погибших, которые уже обратились в ЕСПЧ.

"Сегодня правительство Нидерландов решило подать на Россию в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) за ее роль в уничтожении рейса MH17. Подавая межгосударственную жалобу, правительство делится всей доступной и актуальной информацией о сбитом рейсе MH17 с ЕСПЧ. Содержание межгосударственной жалобы будет также включено при привлечении Нидерландов к отдельным заявлениям, поданным ближайшими родственниками жертв против России в ЕСПЧ. Принимая этот курс действий, правительство предлагает максимальную поддержку этим отдельным делам", - говорится в сообщении.

Министр иностранных дел Стефан Блок заявил, что таким образом Нидерланды отстаивают всех 298 жертв MH17, 17 национальностей, и их родственников.

"Достижение справедливости для 298 жертв сбитого рейса MH17 есть и останется наивысшим приоритетом правительства. Делая этот шаг сегодня - передавая дело в ЕСПЧ и, таким образом, максимально поддерживая заявления ближайших родственников - мы приближаемся к этой цели", - сказал он.

Совет безопасности ООН также будет проинформирован об этом шаге.

В заявлении отмечается, что правительство Нидерландов придает большое значение продолжению встреч с Россией по вопросу ответственности.

"Правительство всегда говорило, что не исключает никаких правовых средств для достижения цели. Это последнее решение приближает нас еще на один на шаг", - отметили в правительстве.

Как известно, возле Амстердама продолжается судебный процесс по делу о сбитом самолете "Малайзийских авиалиний".

Прокуратура Нидерландов во время судебных слушаний представила запись новых телефонных разговоров, которые доказывают, что лайнер был сбит установкой "Бук", о которой говорили подозреваемые.

Слушания по делу MH17 возобновятся 31 августа, когда защита родственников жертв катастрофы получит возможность обращения в суд, чтобы ответить на вопрос о возможных требованиях о возмещении ущерба.

Рассмотрение дела по существу может начаться в феврале-марте следующего года.

Читайте также: Российские аргументы для Гааги: как строят защиту обвиняемых по делу MH-17

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Темы: НидерландыРосcияMH17
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