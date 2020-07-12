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Венгрия анонсирует пересмотр принципов пересечения границы - Украина в красной зоне

Воскресенье, 12 июля 2020, 16:01

Венгерское правительство на своем ближайшем заседании планирует разделить все страны на три группы, в соответствии с распространения в них коронавируса.

Как сообщает сайт правительства Венгрии, об этом заявил лава офиса премьер-министра Венгрии Гергель Гуляш.

По его словам, такие шаги вводятся из-за рисков второй волны корона вируса.

Группы влияют на условия прибытия из этих стран граждан Венгрии. В случае "зеленой" группы от них не требуется соблюдения карантина, в случае "желтой" - карантин до первого отрицательного тестирования.

В случае стран с "красной" зоны, для завершения карантина необходимо сдача двух тестов.

Сейчас Украину планируется включить в "красный список" - стран с наибольшими рисками. Туда также попала Молдова, Беларусь, Албания, Босния и Герцеговина, Косово и Северная Македония, а также страны Азии, Африки и Южной Америки.

При этом Россия, где случаи заражения намного более массовы, отнесена к "желтой" зоне.

Впрочем, по его словам представителя правительства, распределение стран по группам риска будет пересматриваться еженедельно. Сейчас наиболее вероятным является расширение "красной" и "желтой" групп.

Отдельно подчеркивается, что транзит и грузовые перевозки являются исключениями из этих правил.

Напомним, сейчас Венгрия разрешает транзит через свою территорию для поездок в страны, которые позволяют въезд для украинцев. Сохранится ли эта норма - неизвестно.

Про "коронавирусные" отпуска можно почитать в статье "Греческие уроки: как избежать депортации во время поездок в ЕС в эпоху коронавируса".

Епропейская правда

Темы: ВенгриякоронавирусУкраина


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