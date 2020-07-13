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Шенген точно не откроет границы для Украины в ближайшее время – Кулеба

Понедельник, 13 июля 2020, 13:07
Шенген точно не откроет границы для Украины в ближайшее время – Кулеба

Въезд в Шенгенскую зону в ближайшее время не будет открыт для жителей Украины в связи с эпидемиологической ситуацией в нашей стране.

Как сообщает "Европейская правда", об этом в интервью "Сегодня" рассказал глава МИД Дмитрий Кулеба.

"Сейчас, к сожалению, цифры в Украине неутешительные. По последним данным, у нас 62 больных 100 000 населения. При том, что в ЕС, например, эта цифра составляет 16,3 человека на 100 000 населения", - сказал Кулеба.

Он подчеркнул, что о снятии ограничений на въезд в Шенгенскую зону можно будет говорить после того, как показатель в Украине будет или равен среднему по ЕС, или меньше.

"Это ключевое требование. Я уже назвал цифры, и вы видите, что пока мы, к сожалению, очень далеки от этого", - сказал министр.

Совет ЕС на этой неделе должен пересмотреть список государств, жителям которых будет разрешен въезд без ограничений. По словам Кулебы, нет шансов, что Украина попадет в список в ближайший пересмотр.

Сейчас въезд в ЕС в целом остается закрытым для граждан Украины, кроме отдельных категорий. Покупка билета на рейс не гарантирует разрешения на пересечение границы.

Украинцы могут проверить возможность въезда за границу по нескольким сервисам: список.

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Темы: Кулеба ДмитрийграницакарантинкоронавирусУкраина
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