MH17: ЕС к годовщине катастрофы призвал РФ признать свою ответственность

ЕС по случаю шестой годовщины катастрофы самолета рейса MH17 в небе над Донбассом выразил поддержку всем усилиям по установлению истины относительно ее обстоятельств и призвал РФ признать свою ответственность.

Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в заявлении Высокого представителя от имени ЕС.

"17 июля мы отмечаем шестую годовщину катастрофы рейса MH17 авиакомпании Malaysia Airlines, когда погибли 298 человек из 17 разных национальностей. Европейский Союз продолжает выражать глубокое сочувствие ко всем тем, кто потерял своих близких", - говорится в заявлении.

ЕС вновь заявил о своей полной поддержке всех усилий по установлению истины, обеспечению справедливости в отношении 298 жертв катастрофы и их ближайших родственников и привлечении виновных к ответственности в соответствии с Резолюцией 2166 Совета Безопасности ООН.

"Напоминая о своих предыдущих заявлениях, Европейский Союз принимает к сведению все шаги, сделанные в этой связи, и ожидает, что Россия возьмет на себя свою ответственность и будет в полной мере сотрудничать с усилиями по установлению виновных", - говорится в заявлении ЕС.

Напомним, 10 июля стало известно, что Нидерланды подадут иск против России в ЕСПЧ из-за ее роли в гибели рейса MH17 над Донбассом в 2014 году.

Этим шагом правительство Нидерландов хочет поддержать отдельные жалобы родственников погибших, которые уже обратились в ЕСПЧ.

Как известно, возле Амстердама продолжается судебный процесс по делу о сбитом самолете "Малайзийских авиалиний".

Прокуратура Нидерландов во время судебных слушаний представила запись новых телефонных разговоров, которые доказывают, что лайнер был сбит установкой "Бук", о которой говорили подозреваемые.

Слушания по делу MH17 возобновятся 31 августа, когда защита родственников жертв катастрофы получит возможность обращения в суд, чтобы ответить на вопрос о возможных требованиях о возмещении ущерба.

Рассмотрение дела по существу может начаться в феврале-марте следующего года.

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