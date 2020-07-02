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Послы G7 уже отреагировали на отставку Смолия

Четверг, 2 июля 2020, 01:28
Послы G7 уже отреагировали на отставку Смолия
Яков Смолий

Послы стран "Большой семерки" (G7) прокомментировали увольнение главы Нацбанка Якова Смолия через несколько часов после официального объявления информации: предостерегают от отката реформ.

Источник: Послы G7 в twitter

Детали: По их мнению, независимость Нацбанка является фундаментальным достижением для Украины. Именно это способствовало росту и спасло обанкротившийся банковский сектор.

Послы призвали не подрывать эту организацию, поскольку это ставит под угрозу проведение и поддержку реформ в Украине.

Что предшествовало: Глава Национального банка Яков Смолий написал и подал на имя президента Владимира Зеленского заявление об отставке из-за "систематического политического давления".

В Офисе президента отметили, что их безусловным приоритетом остается обеспечение независимости Национального банка, о чем неоднократно отмечал президент Владимир Зеленский. 

Члены Правления Национального банка отреагировали на отставку главы НБУ Якова Смолия и призвали президента, правительство и политиков дать возможность НБУ выполнять свои функции.

Напомним:

Украинская правда

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Темы: НБУG7
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