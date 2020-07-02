Послы G7 уже отреагировали на отставку Смолия
Послы стран "Большой семерки" (G7) прокомментировали увольнение главы Нацбанка Якова Смолия через несколько часов после официального объявления информации: предостерегают от отката реформ.
Детали: По их мнению, независимость Нацбанка является фундаментальным достижением для Украины. Именно это способствовало росту и спасло обанкротившийся банковский сектор.
Послы призвали не подрывать эту организацию, поскольку это ставит под угрозу проведение и поддержку реформ в Украине.
Незалежний Нацбанк - фундаментальне досягнення для України, що зменшило корупцію, сприяло зростанню й врятувало збанкрутілий банківський сектор. Підрив цієї надважливої інституції був би великим кроком назад і поставив би під загрозу надійність реформ України і їхню підтримку.— G7AmbReformUA (@G7AmbReformUA) July 1, 2020
Что предшествовало: Глава Национального банка Яков Смолий написал и подал на имя президента Владимира Зеленского заявление об отставке из-за "систематического политического давления".
В Офисе президента отметили, что их безусловным приоритетом остается обеспечение независимости Национального банка, о чем неоднократно отмечал президент Владимир Зеленский.
Члены Правления Национального банка отреагировали на отставку главы НБУ Якова Смолия и призвали президента, правительство и политиков дать возможность НБУ выполнять свои функции.
Напомним:
- Ранее Смолий заявлял о том, что намерен оставаться на должности главы до конца своей каденции – 2025 года.
- Смолий стал главой НБУ 15 марта 2018 года, когда Верховная Рада поддержала увольнение Гонтаревой с должности главы Нацбанка и назначила его на эту должность.
- Недавно финансовый комитет ВР поддержал проект постановления об оценке деятельности главы НБУ Якова Смолия и рекомендовал Раде принять документ. На это послы стран G7 заявили, что подрыв независимости НБУ поставит под угрозу международную поддержку украинского правительства.
- МВФ требует, чтобы НБУ оставался "островком стабильности" среди волн украинского политического океана.