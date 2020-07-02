Коронавирус: в мире снова фиксируют рекорд суточной заболеваемости
1 июля в мире подтвердили более 196 тысяч случаев заболевания коронавирусом.
Источник: данные сайта Worldometers
Детали: Более 50 тысяч новых больных обнаружили в США, почти 45 тысяч – в Бразилии, около 19 тысяч – в Индии.
Также 8 тысяч случаев зарегистрировали в Южной Африке, 6,5 тысяч в России и более 5 тысяч – в Мексике.
В этот же день умерло 4835 человек. Из них 1057 жертв зафиксировали в Бразилии, 667 – в США, 648 – в Мексике и 438 летальных случаев в Индии.
Сейчас в мире обнаружили 10 миллионов 793 тысяч заражений, из которых 518 тысяч – летальные. Побороли коронавирус 5 миллионов 930 тысяч больных.
Что было ранее: 26 июня было зарегистрировано 194 000 новых случаев COVID-19.
Читайте также: Сколько человек заболели COVID-19 в Украине и мире
История коронавируса в Украине: как пришел и распространился по стране
Украинцы живут так, словно коронавируса не существует. Почему COVID-19 – это все еще страшно
Напомним:
- За сутки 30 июня в Украине коронавирусную болезнь диагностировали у 664 человек, 14 больных умерли, 433 выздоровели от COVID-19.
- Всего за время пандемии в Украине 44 998 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 1 173 летальные, 19 548 пациентов выздоровели.