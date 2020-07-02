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Коронавирус: в мире снова фиксируют рекорд суточной заболеваемости

Четверг, 2 июля 2020, 04:34
Коронавирус: в мире снова фиксируют рекорд суточной заболеваемости

1 июля в мире подтвердили более 196 тысяч случаев заболевания коронавирусом.

Источник: данные сайта Worldometers

Детали: Более 50 тысяч новых больных обнаружили в США, почти 45 тысяч – в Бразилии, около 19 тысяч – в Индии.

Также 8 тысяч случаев зарегистрировали в Южной Африке, 6,5 тысяч   в России и более 5 тысяч – в Мексике.

В этот же день умерло 4835 человек. Из них 1057 жертв зафиксировали в Бразилии, 667 – в США, 648 – в Мексике и 438 летальных случаев в Индии.

 
Снимок экрана Worldometers

Сейчас в мире обнаружили 10 миллионов 793 тысяч заражений, из которых 518 тысяч – летальные. Побороли коронавирус 5 миллионов 930 тысяч больных.

Что было ранее: 26 июня было зарегистрировано 194 000 новых случаев COVID-19.

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Напомним: 

  • За сутки 30 июня в Украине коронавирусную болезнь диагностировали у 664 человек, 14 больных умерли, 433 выздоровели от COVID-19.
  • Всего за время пандемии в Украине 44 998 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 1 173 летальные, 19 548 пациентов выздоровели.

Украинская правда
Темы: коронавирус
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