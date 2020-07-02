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Количество новых случаев COVID-19 снова поползло вверх, Киев и Львовщина в "лидерах"

Четверг, 2 июля 2020, 08:49

За сутки 1 июля в Украине COVID-19 диагностировали у 889 человек, 12 больных умерли, 505 выздоровели от коронавируса.

Источник: данные СНБО

Детали: Всего за время пандемии в Украине подтвердили уже 45 887 случаев коронавирусной болезни, из них 1 185 летальных, а 20 053 человека уже выздоровели. Сейчас COVID-19 болеют 24 649 человек.

Больше всего случаев за последние сутки обнаружили во Львовской области (152) и городе Киев (104, а также в Ровенской (93) и Закарпатской (85) областях.

Летальные случаи от осложнений коронавируса зафиксированы в Киеве (3) и Киевской области (1), на Закарпатье (2), в Ивано-Франковской, Харьковской, Житомирской, Винницкой, Черкасской и Черниговской областях (по 1).

В предыдущие три дня статистика заболеваемости COVID-19 пошла на спад после двухнедельного всплеска новых случаев.

Министр здравоохранения Максим Степанов на брифинге также сообщил, что за предыдущие сутки был госпитализирован 221 человек.

Из 889 новых случаев – 38 у детей и 63 у медработников.

1 июля в Украине было произведено 23 168 тестов: 11 109 методом ПЦР и 12 059 методом ИФА.

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Алена Рощенко, УП
Темы: коронавирусCovid-2019эпидемия


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