Рейтинг партии "Слуга народа" упал ниже 30% - опрос

Президентская партия "Слуга народа" продолжает терять поддержку у населения.

Источник: опрос социологической группы "Рейтинг", который проводили 24-28 июня

Дословно: "Парламентский рейтинг возглавляет партия "Слуга народа", которую готовы поддержать 29,3% среди тех, кто будет голосовать и определился с выбором.

За партию "Оппозиционная платформа - За жизнь" - 15,3%, "Европейская солидарность" - 13,6%, "Батькивщина" - 10,7%.

"Сила и честь" и партию Шария - по 3,7%, Радикальная партия - 3,5%, "Голос" - 3%, "Свобода" - 2,5%, "Украинская стратегия" - 2,2%. Около 20% не определились с партийными предпочтениями".

Детали: Согласно информации, приведенной в графике соцгруппы, рейтинг партии "Слуга народа" падает с марта и сейчас находится на самом низком уровне за все время существования партии.

Опрос проводился во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса. Выборочная совокупность: 2000 респондентов.

Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95: не более 2,2%.

Предыстория: