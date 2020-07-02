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Свежий президентский рейтинг: лидеры Зеленский и Порошенко, но между ними пропасть

Четверг, 2 июля 2020, 13:50
Свежий президентский рейтинг: лидеры Зеленский и Порошенко, но между ними пропасть
Фото 112.ua

34,6% украинцев, которые определились с выбором и намерены прийти на выборы, проголосовали бы за Владимира Зеленского, если бы президентские выборы состоялись в ближайшее время.

Источник: результаты опроса, проведенного Социологической группой "Рейтинг" 24-28 июня

Дословно: "Если бы в ближайшее время состоялись выборы президента, то 34,6% тех, кто определился и намерен прийти на выборы, проголосовали бы за Владимира Зеленского". 

 

Детали: 11,4% поддержали бы пятого президента, нардепа Петра Порошенко, 11,2% – сопредседателя фракции "Оппозиционная платформа – За жизнь" Юрия Бойко, 7,2% – лидера "Батькивщины" Юлию Тимошенко и 6,7% – главу партии "Сила и честь" Игоря Смешко.

Поддержка других кандидатов ниже 4%. Еще около 15% – не определились. 

Согдасно данным этого же опроса, 52% украинцев не довольны деятельностью президента Владимира Зеленского.

При этом 80% заявили, что намерены участвовать в выборах, 17% сказали, что не планируют идти на голосование, 3% затруднились ответить на вопрос. 

 

В рамках исследования были опрошены 2000 респондентов в возрасте от 18 лет и старше во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса.

Опрос проходил методом личного формализованного интервью (face-to-face).

Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95: не более 2,2%.

Предыстория:

  • В первом туре президентских выборов 31 марта 2019 года Владимир Зеленский получил поддержку 30,24% избирателей, его конкурент Петр Порошенко – 15,95%.

Украинская правда

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Темы: Зеленскийвиборысоциология
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