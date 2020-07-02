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Евросоюз: Подрыв независимости НБУ поставит под угрозу поддержку реформ в Украине

Четверг, 2 июля 2020, 17:14

Европейский Союз прокомментировал объявление об отставке главы Национального банка Украины Якова Смолия, заявив об угрозе поддержки реформ в Украине из-за возможного подрыва независимости Нацбанка.

Об этом говорится в заявлении представителя ЕС по внешней политике и политике безопасности, которым располагает "Европейская правда".

"Объявление об отставке главы Национального банка Украины Якова Смолия на фоне вероятного политического давления посылает тревожный сигнал", - заявил пресс-секретарь.

"Банк должен сохранять способность выполнять свою роль независимо. Подрыв этого важного института ставит под угрозу надежность и поддержку программы реформ в Украине", - добавляется в заявлении.

В ЕС подчеркивают, что и в дальнейшем будут поддерживать Украину в проведении крайне необходимых реформ, но рассчитывают на то, что украинская власть сохранит свой уровень обязательств.

Спикер подчеркнул, что создание сильного и независимого Национального банка стало фундаментальным достижением для Украины, и как и раньше, имеет решающее значение для будущего успеха страны.

"В последние годы Национальный банк Украины сделал смелые и необходимые шаги для обеспечения макрофинансовой стабильности Украины и содействия устойчивому восстановлению экономики. Политика Банка хорошо послужила украинской экономике и украинскому народу благодаря стабилизации национальной валюты, снижению инфляции и увеличению иностранных резервов, реструктуризации всего банковского сектора и возвращения активов, утраченных в случаях банковского мошенничества", - подчеркивается в заявлении.

1 июля председатель Национального банка Яков Смолий написал и подал на имя президента Владимира Зеленского заявление об отставке из-за "систематического политического давления".

Послы G7 заявили, что подрыв НБУ стал бы большим шагом назад и поставит под угрозу надежность реформ Украины и их поддержку.

Темы: ЕСНБУ
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