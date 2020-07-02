Евросоюз: Подрыв независимости НБУ поставит под угрозу поддержку реформ в Украине
Европейский Союз прокомментировал объявление об отставке главы Национального банка Украины Якова Смолия, заявив об угрозе поддержки реформ в Украине из-за возможного подрыва независимости Нацбанка.
Об этом говорится в заявлении представителя ЕС по внешней политике и политике безопасности, которым располагает "Европейская правда".
"Объявление об отставке главы Национального банка Украины Якова Смолия на фоне вероятного политического давления посылает тревожный сигнал", - заявил пресс-секретарь.
В ЕС подчеркивают, что и в дальнейшем будут поддерживать Украину в проведении крайне необходимых реформ, но рассчитывают на то, что украинская власть сохранит свой уровень обязательств.
Спикер подчеркнул, что создание сильного и независимого Национального банка стало фундаментальным достижением для Украины, и как и раньше, имеет решающее значение для будущего успеха страны.
1 июля председатель Национального банка Яков Смолий написал и подал на имя президента Владимира Зеленского заявление об отставке из-за "систематического политического давления".
Послы G7 заявили, что подрыв НБУ стал бы большим шагом назад и поставит под угрозу надежность реформ Украины и их поддержку.