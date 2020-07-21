В парламенте Британии опубликовали отчет о вмешательстве России в политику страны

Разведывательный комитет парламента Британии обнародовал отчет о вмешательстве России в политику страны, публикация которого длительное время откладывалась.

Об этом сообщает "Европейская правда".

Комитет отмечает, что Россия под руководством Владимира Путина превратилась из потенциального партнера в реальную угрозу, и многочисленные попытки улучшить климат отношений между РФ и Западом не имели существенного влияния.

"Похоже, что Россия рассматривает Великобританию как одну из основных западных целей для своей разведки: хотя мы можем и не чувствовать такой угрозы, как страны, граничащие с РФ, по данным свидетелей мы находимся сразу за США и НАТО в любом списке приоритетов. Скорее всего, это из-за тесных связей Британии и США и тот факт, что Британия рассматривается как главный на Западе центр антироссийского лобби " - говорится в тексте отчета.

Отчет покрывает различные аспекты российской угрозы для Британии: киберпространство, дезинформация и влияние, российских экспатов, а также оценивает, каким образом британские правительственные структуры реагировали на угрозы.

При этом приложения к отчету остались неопубликованными учитывая длящийся характер российской угрозы.

Отчет утверждает о достойных доверия доказательствах попыток вмешательства Москвы в референдум 2014 года о независимости Шотландии, однако отмечает, что невозможно доказать, что такие попытки были в 2016 году во время кампании референдума о выходе из ЕС. При этом в комитете отмечают, что правительство было слишком медлительным в признании существования угрозы.

"Нам не была предоставлена любая пост-референдумная оценка попытки вмешательства России. Эта ситуация резко контрастирует с тем, как США повели себя после обвинения во вмешательстве России в президентские выборы 2016 года, где оценка разведки была произведена в течение двух месяцев после голосования", - говорится в отчете.

Отмечается, что степень российского влияния на Brexit "трудно, если не невозможно" оценить.

По мнению комитета, правительство должно "назвать и заклеймить" Россию, когда будет установлено, что она стоит за хакерскими атаками или другими попытками кибератак.

Также в комитете утверждают, что министры должны заниматься дипломатией, чтобы гарантировать, что союзники сделают то же самое.

"Хотя Британия должна иметь свои собственные оборонительные и наступательные возможности, она также должна быть готова возглавить международные действия. Правительство должно использовать свои дипломатические отношения для выработки общего международного подхода, когда речь заходит о вредной киберактивности России" - говорится в отчете.

Документ также упоминает, что россияне, имеющие "очень тесные связи" с Владимиром Путиным, "хорошо интегрированы в британскую деловую, политическую и социальную жизнь" и выражает обеспокоенность об их возможном влиянии на работу парламента.

Что касается влияния на выборы, то в отчете делается вывод, что британская система голосования в значительной степени остается здоровой, а разведка была осведомлена о попытках вмешательства.

В целом правительство призывает правительство к немедленным действиям – нужно новое законодательство, чтобы дать разведывательным службам инструменты, необходимые им для борьбы с "этим очень ловким противником".

Стоит отметить, что отчет о влиянии России был готов еще в прошлом году, однако его публикация несколько раз откладывалось, в частности, в связи с внеочередными выборами в декабре 2018 года, что вызвало критику в адрес правительства Бориса Джонсона.