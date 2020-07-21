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Жара до +34 и грозы: синоптики показали погоду на неделю

Вторник, 21 июля 2020, 19:57

В Украине в среду дожди и грозы вероятны только в Карпатском регионе и северо-восточных областях, температура ночью 13-18°, на западе страны 9-14°; днем 24-29°.

Источник: "Укринформ" со ссылкой на Украинский гидрометцентр

Детали: Без осадков, лишь в Карпатском регионе и северо-восточных областях местами кратковременный дождь, гроза. Ветер преимущественно северо-западный, 5-10 м/с. Температура ночью 13-18°, на западе страны 9-14°, днем ​​24-29°, в западных и северных областях 20-25°, на высокогорье Карпат 13-18°, в южной части ночью 16-21°, днем ​​28-33°.

В Киеве и области завтра осадки не прогнозируются. В столице температура ночью 16-18°, днем ​​22-24°, на Киевщине ночью 13-18°, днем ​​20-25°.

Согласно прогнозу, 23-24 июля в Украине без осадков, лишь днем ​​24 июля в западных и северных областях местами небольшой кратковременный дождь, гроза.

Ветер северо-западный и западный, 3-8 м/с. Температура ночью 9-14°, днем ​​20-25°; в южной части ночью 14-19°, днем ​​23 июля 23-28°, 24 июля 26-31°.

На Киевщине также без осадков, лишь днем ​​24 июля местами небольшой кратковременный дождь. Ветер преимущественно западный, 3-8 м/с. Температура ночью 9-14°, днем ​​20-25°.

Синоптики прогнозируют 25-26 июля в западных и северных областях ночью небольшие (в Карпатах умеренные), днем ​​умеренные кратковременные дожди, местами грозы, на остальной территории без осадков. Температура на юге страны ночью 14-20°, днем ​​28-34°; на остальной территории ночью 11-17°, днем ​​23-29°, в западных областях 20-26°.

В столичном регионе 25-26 июля ночью небольшие, днем ​​умеренные кратковременные дожди, местами грозы. Температура ночью 12-17°, днем ​​23-28°.

 

Темы: погода


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