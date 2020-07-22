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Послы ЕС впервые одобрили санкции против ГРУ РФ за кибератаки – журналист

Среда, 22 июля 2020, 13:18

Послы ЕС впервые применили режим санкций за кибератаки, приняв решение о замораживании активов ГРУ РФ, а также разведок Китая и Северной Кореи.

Об этом, как сообщает "Европейская правда", написал в Twitter корреспондент Радио Свобода Рикард Джозвяк.

"Послы ЕС сегодня приняли решение о замораживании активов против российской военной разведки ГРУ и разведывательных служб Китая и КНДР в связи с кибератаками WannaCry, NotPetya и Cloud Hopper. Также будут введены визовые запреты и замораживание активов 6 российских и китайских чиновников", - написал он.

В феврале сообщалось, что Евросоюз может ввести санкции против структур, связанных с Россией и Китаем, а также нескольких частных лиц за кибератаки.

Тогда отмечалось, что эти меры могут стать первым случаем применения режима кіберсанкцій ЕС, который в частности предусматривает запрет на въезд и замораживание активов.

ЕС ввел режим санкций за кибератаки в 2019 году, в мае 2020 года его действие было продлено на год.

Темы: ЕСРосcиясанкции
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