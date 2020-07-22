Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

Послы ЕС впервые одобрили санкции против ГРУ РФ за кибератаки – журналист

Среда, 22 июля 2020, 13:18

Послы ЕС впервые применили режим санкций за кибератаки, приняв решение о замораживании активов ГРУ РФ, а также разведок Китая и Северной Кореи.

Об этом, как сообщает "Европейская правда", написал в Twitter корреспондент Радио Свобода Рикард Джозвяк.

"Послы ЕС сегодня приняли решение о замораживании активов против российской военной разведки ГРУ и разведывательных служб Китая и КНДР в связи с кибератаками WannaCry, NotPetya и Cloud Hopper. Также будут введены визовые запреты и замораживание активов 6 российских и китайских чиновников", - написал он.

В феврале сообщалось, что Евросоюз может ввести санкции против структур, связанных с Россией и Китаем, а также нескольких частных лиц за кибератаки.

Тогда отмечалось, что эти меры могут стать первым случаем применения режима кіберсанкцій ЕС, который в частности предусматривает запрет на въезд и замораживание активов.

ЕС ввел режим санкций за кибератаки в 2019 году, в мае 2020 года его действие было продлено на год.

Темы: ЕСРосcиясанкции


powered by lun.ua
Главное сегодня

Новости 23 июля: полтавский теракт, поджог дома активиста

Зеленский хочет с Путиным подписать соглашение о прекращении огня

"Плевок в глаза фанам": ульрас Динамо отреагировали на назначение Луческу

Пожизненно отстранен от футбола вице-президент УАФ, который ударил судью

видео60 нарушений за 50 дней и превышение скорости втрое: как ездят нардепы

фотоСБУ разоблачила банду "Князя", которая терроризировала три области

Все новости...
ЕС
МИД ведет переговоры об открытии Шенгена для украинцев
Новый бюджет ЕС предусматривает 12,6 млрд евро странам, которые хотят присоединиться к блоку
Лидеры ЕС на пятый день саммита согласовали план спасения экономики на 1,8 трлн евро
Последние новости
08:56
Число новых случаев коронавируса в Украине подскочило почти до тысячи
08:48
Парламент Хорватии утвердил новое правительство
08:39
В Словакии после 18-часовых дебатов провалился вотум недоверия премьеру
08:06
Всемирный банк вступился за Шабунина: Гражданское общество должно выполнять миссию
08:00
Главные новости четверга и ночи: полтавский теракт, поджог дома Шабунина
07:10
ООС: Украинские бойцы без потерь, у российских наемников – двое раненых
06:13
Соперника Лукашенко будут держать еще 15 дней под стражей
04:59
Пандемия: темпы распространения болезни не уменьшаются
03:51
На Буковине в который раз от COVID-19 выздоровели почти 100 больных
02:56
Конгресс США утвердил оборонный бюджет с санкциями против "Северного потока-2"
Все новости...