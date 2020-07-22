Правительство Германии критикует планы США расширить санкции по "Северному потоку-2"

Министр обороны Германии и глава правящей партии Христианско-демократический союз (ХДС) Аннегрет Крамп-Карренбауэр заявила, что угроза санкций со стороны США в отношении участников строительства газопровода "Северный поток-2" является "несовместимой с международным правом".

Как сообщает "Европейская правда", об этом Крамп-Карренбауэр заявила в интервью DW.

"Когда речь идет об угрозе санкций со стороны США, у правительства Германии есть четкая позиция о том, что они не соответствуют международному праву", - сказала министр.

Вместе с тем она заявила, что вопрос строительства "Северного потока-2" будет и в дальнейшем обсуждаться с государствами-членами ЕС и НАТО.

"Северный поток-2" - это проект, который обсуждается в Европейском Союзе, а также в государствах - членах НАТО. Да, есть опасения, что Германия может стать слишком зависимой от российского газа, но этот вопрос мы можем решить. Также это касается проблем и обоснованных интересов Украины и Польши, которые должны быть согласованы в контрактах", - пояснила Крамп-Карренбауэр.

Ранее ЕС выразил обеспокоенность намерениями США расширить санкции в отношении компаний, участвующих в строительстве газопровода "Северный поток-2".

Напомним, госсекретарь Майк Помпео 16 июля объявил о намерении отменить исключение из санкций для российского газопровода "Северный поток-2", которое до сих пор освобождало трубопровод от мер, предусмотренных законом CAATSA (закон "О противодействии противникам Америки с помощью санкций").

Соответственно, под санкции могут попасть лица, которые по состоянию на данный момент участвуют в финансировании, строительстве, прокладке труб или иных услугах, связанных с прокладкой "Северного потока-2" или "Турецкого потока".

После этого свой протест уже выразили Германия и Австрия.

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