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США и страны Балтии осудили РФ за попытки переписать историю

Четверг, 23 июля 2020, 09:49

Министры иностранных дел Эстонии, Латвии, Литвы и госсекретарь США выступили с совместным заявлением, в котором решительно выступили против любых попыток России переписать историю.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на портал ERR.

Заявление, опубликованное 23 июля, приурочено к 80-летию со дня принятия Декларации Уэллеса, осуждающей оккупацию и аннексию стран Балтии Советским Союзом.

В заявлении министры подчеркнули постоянно крепкие союзнические отношения между странами Балтии и США. Нынешние попытки России манипулировать историей также были осуждены.

"Мы решительно выступаем против любой попытки России переписать историю с целью оправдания оккупации и аннексии стран Балтии Советским Союзом в 1940 году. Декларация Уэллеса показывает, что уже в 1940 году свободный мир видел действия Советского Союза такими, какими они были незаконным актом насильственной аннексии", - говорится в заявлении.

Благодаря нашему членству в НАТО мы стали сильными союзниками, которые работают вместе для обеспечения мира и стабильности, - отмечается в заявлении. - Приверженность Эстонии, Латвии и Литвы трансатлантическому альянсу остается неоспоримым. Страны Балтии ценят вклад Соединенных Штатов в европейскую оборону, в частности, путем регулярного развертывания сил в странах Балтии, что крайне важно для сдерживания любого потенциального противника".

Президенты стран Балтии также осудили советский тоталитарный режим

По словам министра иностранных дел Эстонии Урмаса Рейнсалу, все это является ярким примером давних тесных отношений между Эстонской Республикой и Соединенными Штатами и убедительным сигналом в то время, когда Россия продолжает делать систематические попытки исказить историю.

"Соединенные Штаты проводят наиболее последовательную политику непризнания оккупации и аннексии Эстонии", - подчеркнул Рейнсалу.

Темы: РосcияисторияСША


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