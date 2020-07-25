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Австрия внесла Украину в "красный список" с запретом на въезд

Суббота, 25 июля 2020, 10:20

Австрия с полуночи понедельника, 27 июля, вводит новые ограничения на въезд из 32 стран или районов с высоким риском заражения коронавирусом.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на OE24.

Для граждан третьих стран, не являющихся выходцами из ЕС, ЕЭП или Швейцарии, таких как украинцы, применяется запрет на въезд. Но если приезжие прибыли из Шенгенской зоны, им нужно предоставить отрицательный результат ПЦР-теста на коронавирус, сделанный не позднее чем за 72 часа до въезда.

После въезда в страну эти лица также должны пройти 10-дневный карантин. Для этого необходимо предоставить подтверждение размещения; расходы они должны нести самостоятельно.

В "красном списке" австрийского правительства находятся: Албания, Бангладеш, Беларусь, Босния и Герцеговина, Бразилия, Болгария, Египет, Индия, Индонезия, Иран, непризнанное Косово, Мексика, Молдавия, Нигерия, Пакистан, Перу, Португалия, Румыния, Россия, Северная Македония, Сенегал, Сербия, США, Турция, Украина, Филиппины, китайская провинция Хубэй, Чили, Черногория, Швеция, Эквадор, ЮАР.

Исключения из запрета на въезд для граждан третьих стран распространяются на медиков, сезонных работников или дипломатов. Но если они приезжают не из безопасных стран, то все равно должны сдать ПЦР-тест.

Австрийцы, граждане ЕС и ЕЭЗ, а также граждане Швейцарии, которые прибывают из зоны риска, в которой отсутствует стабильная ситуация с Covid-19, например Румыния, Сербия, Босния, Черногория, Швеция, Россия или США, должны иметь медицинское свидетельство (отрицательный тест ПЦР) или провести тест ПЦР в течение 48 часов после въезда.

Напомним, въезд в ЕС в целом остается закрытым для граждан Украины, кроме отдельных категорий. Покупка билета на рейс не гарантирует разрешения на пересечение границы.

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Темы: Австриякарантин


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